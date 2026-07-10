Ya en cines: el live action de ‘Vaiana’ es el estreno más refrescante del fin de semana

Puede que, después del éxito internacional de Toy Story 5, el box office internacional esté clamando por la inminente llegada a las salas de blockbusters como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Pero por el momento, esta semana el cine familiar corre de la mano de Disney, quien reinventa uno de sus grandes clásicos taquilleros en el formato live action: Vaiana es el estreno más refrescante del fin de semana.

Los estrenos más llamativos que llegan hoy a los cines

‘Vaiana’

En realidad, se estrenó el pasado miércoles. Aunque nadie duda de que en esta ventana de exhibición será el principal reclamo de millones de espectadores. Catherine Laga’aia asume el papel de la heroína titular, mientras que Dwayne Johnson repite en el rol del semidiós Maui, esta vez poniendo su rostro y cuerpo y no sólo su voz.

La trama nos pone en la piel de Vaiana, una joven que responde a la llamada del océano para viajar más allá del arrecife de su isla. Ella es la última esperanza para su pueblo y debe encontrar la solución mágica a un mal sobrenatural que amenaza toda forma de vida. Por suerte, contará con la ayuda del poderoso Maui.

‘Las corrientes’

Al igual que Vaiana, este drama argentino también aterrizó en el patio de butacas patrio el pasado 8 de julio. La cinta se centra en Lina, una estilista argentina de 34 años que está en la cima de su carrera. Después de una entrega de premios, su regreso a Buenos Aires está repleto de silencio, sabe que algo ha cambiado en ella. Un recuerdo de su pasado que vuelve para atormentarla.

‘Haciendo amigos’

David Marqués, responsable de filmes como El club del paro (2021) o Puntos suspensivos (2024), regresa con otra comedia que nos pone en la piel de Antonio y Félix, dos atracadores de poca monta encarnados por Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Ambos intentan huir de la policía y, por accidente, se cruzan con Eva, una monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad que confunde a Félix con uno de sus nuevos alumnos. Ambos ladrones se verán obligados a refugiarse dentro de este entrañable grupo.

‘La copia perfecta’

Thriller basado en hechos reales que nos sitúa en el París de la posguerra, focalizando la historia en un refugiado polaco llamado Jan Bojarski. Este lleva años manteniendo una doble vida: mientras su familia mantiene una rutina normal, él fabrica billetes falsos que escapan incluso a los controles del Banco de Francia.

‘Un taxi en Tokio’

Remake de la cinta francesa Un paseo con Madeleine (2022) que esta vez traslada su historia a la capital del país nipón. La trama de nuevo se centra en un taxista que acompaña a Sumire, una mujer de 85 años que debe abandonar su hogar para ir a vivir a una residencia. Por el camino, se darán confesiones, heridas y momentos que crearán entre ambos un vínculo inesperado.