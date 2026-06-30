Las 7 películas imprescindibles que llegan a los cines en julio: un mes repleto de taquillazos

La taquilla internacional nos ha dejado ya, fenómenos comerciales de la talla de Backrooms y Obsession. Aparte de, por supuesto, una Toy Story 5 que no hace más que crecer cada fin de semana, teniendo como objetivo principal sobrepasar la barrera de los 1.000 dólares recaudados que, por el momento, sólo ha conseguido batir Super Mario Galaxy. Unas cifras apoteósicas, sobre todo, teniendo en cuenta el estado actual del mercado de la exhibición en la actualidad. Pero accesibles si tenemos en cuenta el impacto mediático de algunos de los gigantescos blockbuster que se avecinan en la inminente cartelera de julio. Estos son nuestros siete títulos imprescindibles que llegarán al patio de butacas en las próximas semanas:

Las 7 películas más esperadas de julio

1. ‘La muerte de Robin Hood’

Reimaginando el mito del bandido de Sherwood en un tono crepuscular, el cineasta Michael Sarnoski (Pig) nos presenta a un Robin Hood en sus últimos días interpretado por la estrella de Marvel, Hugh Jackman. Tras lidiar con un pasado cargado de asesinatos y crímenes y salir herido en una sangrienta batalla, el legendario personaje tendrá una última oportunidad para su ansiada redención.

Fecha de estreno: 3 de julio

2. ‘Vaiana’

El live action más esperado del verano. Vaiana se vuelve de carne y hueso para contarnos de nuevo la historia de la primera película con las interpretaciones de Katherine Laga’aia y Dwayne Johnson que pasa de ofrecer su voz a también poner su cuerpo para dar vida al semidiós Maui. Teniendo en cuenta su refrescante temática y su temática de cine familiar, en Disney esperan un pelotazo comercial para la cinta que ha dirigido Thomas Kail (Hamilton).

Fecha de estreno: 8 de julio

3. ‘La Odisea’

Sí, después de una espera interminable, la película más ambiciosa de la carrera de Christopher Nolan irrumpirá en el ecuador de la cartelera de julio para destrozar todos los récords que se le pongan por delante. La adaptación del poema épico de Homero se rodea de una experiencia filmada íntegramente en IMAX y en su reparto estelar comandado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson, entre otros.

Fecha de estreno: 17 de julio

4. ‘Posesión infernal: En llamas’

La saga de Posesión infernal regresa con un spin-off producido por el director original, Sam Raimi. Tras perder a su marido, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. Sin embargo, el encuentro se vuelve un particular infierno cuando descubre que sus votos en vida continúan después de la muerte.

Fecha de estreno: 17 de julio

5. Reestreno: ‘Niki, la aprendiz de bruja’

Siempre es un placer ver en la gran pantalla la obra de Hayao Miyazaki. Más de 35 años después, la excelencia de Niki, la aprendiz de bruja, sigue vigente. Un retrato donde la amistad, la responsabilidad y la independencia cobran protagonismo en esta aventura repleta de magia.

Fecha de estreno: 24 de julio

6. ‘Spider-Man: Brand New Day’

Es la única que puede plantarle cara a nivel comercial a La Odisea. La expectación con el cuarto largometraje de Tom Holland como Hombre Araña es máxima y, de seguro, la casa de las ideas nos tiene preparadas varias sorpresas tras los acontecimientos vividos por el personaje en la anterior cinta, Spider-Man: No way home.

Fecha de estreno: 29 de julio

7. ‘Mother Mary’

David Lowery, director de A Ghost Story (2017) y El caballero verde (2021), regresa con un thriller psicológico firmado por A24 que narra la intensa relación de una cantante pop y su antigua amiga y diseñadora de confianza.