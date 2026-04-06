Ni las malas críticas pueden con ‘Super Mario Galaxy’: con sólo 5 días en la cartelera, ya es uno de los grandes taquillazos del 2026

Las primeras críticas de Super Mario Galaxy no han sido positivas. A diferencia de su antecesora, no sólo no existe un consenso general sobre la secuela, sino que muy pocos críticos han valorado positivamente la expansión del universo de Nintendo. No obstante, ni con esas sus números en la taquilla han palidecido lo más mínimo. La cinta ha recaudado en cinco días, la friolera cifra de 372 millones de dólares en todo el mundo. Un arranque comercial casi inmejorable que de seguro, terminará situándola en el Olimpo de las producciones más taquilleras del 2026.

Eso sí, a pesar de el innegable éxito financiero del filme, Super Mario Galaxy ha recaudado 15 millones menos que la primera película. Pero independientemente de ese matiz, la respuesta del público ha sido tremenda y en general, los números futuros apuntan a superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. La segunda aventura de Mario, Luigi y la princesa Peach estará muy arriba en la lista final del box office anual, aunque deberá medirse de tú a tú contra grandes blockbusters que no se lo pondrán nada fácil, como La odisea de Christopher Nolan, Spider-Man: Brand New Day o la próxima reunión de los Vengadores con Doomsday.

‘Super Mario Galaxy’ rompe la taquilla

Entre los diferentes hitos marcados por su estreno, Super Mario Galaxy ha logrado ser la primera propiedad intelectual animada en debutar por encima de los 350 millones de dólares y ser la mejor apertura de la cartelera del 2026 en Estados Unidos.

Super Mario: La película terminó recaudando 1.360 millones de dólares en todo el mundo. Lo normal sería que la continuación no lograse alcanzar esas cifras, pero teniendo en cuenta que parte de un presupuesto de 110 millones, el mero hecho de acercarse a la frontera de los 1.000 millones es ya de por sí, un negocio redondo para Universal Pictures, Illumination Entertainment y Nintendo.

¿De qué trata la continuación?

La trama vuelve a ponernos en la piel de los hermanos fontaneros Mario y Luigi, los cuales junto a la princesa Peach, inician un viaje espacial para rescatar a otra monarca, Rosalina, de las garras del malvado Bowser. El plan del villano no supone una simple amenaza para el reino Champiñón, sino para toda la galaxia.

El elenco de voces recupera a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Anya Taylor-Joy en la piel de Peach. Las principales novedades en el elenco de voces nos recaen sobre Donald Glover como Yoshi, Ben Safdie dando vida a Bowser Junior y Brie Larson encarnando a la Rosalina. De nuevo, Aaron Horvath y Michael Jelenic vuelven a encargarse de la dirección

¿Los nuevos estrenos podrían frenar su hegemonía económica?

Por el momento, la recaudación del título seguirá en alza. El trabajo de Horvath y Jelenic tiene dos semanas por delante sin grandes rivales. Eso sí, el próximo 22 de abril tendrá ya que enfrentarse a la llegada de Michael. El biopic musical del rey del pop tiene una altas expectativas económicas para la taquilla. Sólo una semana después, el día 30 el mes se cerrará con el estreno de El diablo viste de Prada 2.