‘Super Mario Galaxy’ tendrá un cameo que enamorará a los fans de los videojuegos: Glen Powell será su voz

Universal Pictures y Nintendo ultiman los actos promocionales del estreno cinematográfico más esperado del mundo de los videojuegos en este 2026. Y como toda secuela que se precie, Super Mario Galaxy añade a su potente casting de voces, la presencia de uno de las estrellas más queridas de Hollywood: Glen Powell. Pero ¿a quién interpreta el actor de The Running Man? ¿contará en algún momento con su propia película? ¿qué más sabemos de la aventura intergaláctica del fontanero más querido del universo de las consolas?

Aparte de contar con un diseño de animación pulido al extremo gracias al trabajo de Illumination Entertainment (responsables de la saga de Gru) la cinta de Aaron Horvath y Michael Jelenic contó con una buena cantidad de actores legendarios para dar voz a Mario y compañía. Por ejemplo, el protagonista fue encarnado por la estrella de Marvel, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy fue la princesa Peach, Charlie Day asumió el rol de Luigi y Jack Black dio vida bajo su destacado carisma al villano Bowser. Todos ellos repetirán en sus papeles y ahora en Super Mario Galaxy, Donald Glover, Brie Larson y Glen Powell serán las tres incorporaciones más llamativas. El primero dará vida a Yoshi, el divertido dinosaurio, la segunda a Estela y el último será Fox McCloud, protagonista de Star Fox, otra franquicia de títulos de Nintendo.

‘Super Mario Galaxy’: Glen Powell será Fox McCloud

La aparición de McCloud marca un antes y un después en las adaptaciones audiovisuales del estudio de videojuegos. Pues aunque la primera película contó con Donkey Kong, no debemos olvidar que el simio fue el primer gran rival de Mario antes de la aparición de Bowser. Star Fox es una propiedad intelectual aparte, que nunca ha participado de forma activa en el universo de Super Mario, más allá de las entregas de peleas crossover, Super Smash Bros. Brawl.

Con ello y la aparente desaparición del gorila en esta segunda trama, Nintendo parece apuntar a una intención que replicaría el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), pero en el sector de los juegos virtuales de la compañía. ¿Tendrán finalmente Donley Kong y McCloud sus propios largometrajes?

The reveal of Glen Powell as Fox McCloud in ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’. pic.twitter.com/N2i9JZEzWB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 27, 2026

Sea como fuere, la presencia de Powell supone un ejercicio de casting fantástico. Fox McCloud es un piloto experto que lidera a un grupo de mercenarios espaciales que viven aventuras por todo el universo. Así que teniendo en cuenta que el actor ha tenido una gran presencia en filmes relacionados directamente con la aviación como Top Gun: Maverick y Devotion: Una historia de héroes y que ambos poseen un carisma ciertamente arrogante y cool, McCloud y Powell parecen hechos el uno para el otro.

¿De qué trata la cinta? ¿cuándo se estrena en cines?

En la continuación, Mario, Luigi, Peach y sus diversos aliados deberán volver a pelear contra Bowser, quien ahora tiene en su hijo un poderoso aliado. Para vencerlo deberán emprender una aventura que los llevará por «los confines del espacio y a través de la galaxia». Temática perfecta para la aparición de un McCloud que todavía no sabemos cuánto tiempo tendrá en pantalla.

Let’s rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. pic.twitter.com/13pRQ2yEah — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026

Super Mario Galaxy: La película llegará a los cines el próximo 1 de abril.