Tráiler de ‘The Running Man’: Glen Powell debe sobrevivir 30 días a cientos de asesinos profesionales

Paramount Pictures ya está listo para regalarnos uno de sus remakes más esperados y por eso, el estudio acaba de publicar el primer tráiler de The Running Man: un filme en el que el protagonista encarnado por Glen Powell deberá sobrevivir 30 días en un mortal concurso de televisión. El planteamiento sonará a aquellos fans del cine de acción de los 80, ya que esta es la nueva versión de Perseguido, la frenética cinta contrarreloj que Arnold Schwarzenegger lideró a las órdenes de Paul Michael Glaser. Ahora, el primer adelanto promocional parece todavía más cargado de adrenalina que su antecesora, luciendo a priori como una fantástica actualización de la novela distópica escrita por Stephen King.

La expectación en torno a The Running Man tiene todo el sentido del mundo, más allá de la presencia de una estrella actual de la talla de Glen Powell. Entre otras cosas, porque la decisión de poner a un perfil como Edgar Wright tras las cámaras es estimulante y cerciora al menos de un intento creativo detrás del proyecto. El director británico es el responsable de la llamada trilogía del Cornetto (Zombis Party, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo) y de títulos recientes tan estimulantes como Última noche en el Soho o Baby Driver.

‘The Running Man’: Glen Powell es un héroe de acción

La sinopsis oficial de The Running Man nos sitúa en un futuro no muy lejano, en el contexto de un programa de televisión en el que Ben Richards (Glen Powell) debe participar para poder salvar la vida de su hija enferma. ¿El problema? Se trata de una competición mortal en el que los concursantes (conocidos como Runners), deben sobrevivir durante 30 días frente a cientos de asesinos profesionales que harán todo lo posible para darles caza mientras se disparan los índices de audiencia.

Play the game or the game plays you. Watch the New Trailer for The Running Man – Only in theatres November 14. pic.twitter.com/de4QNOExfw — The Running Man Movie (@RunningManMovie) October 13, 2025

Aparte de Powell, el casting de esta revisión está repleta de caras conocidas del celuloide, como William H. Macy (Magnolia), Lee Pace (El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos), Michael Cera (Juno), Emilia Jones (CODA), Colman Domingo (Euphoria), Jayme Lawson (Los pecadores), Katy O’Brian (Sangre en los labios) y Karl Glusman (Animales nocturnos), entre otros.

Según diversas fuentes, Wright ha cambiado el final de la novela bajo la aprobación de King. Al cual, nunca le gustó demasiado el desenlace optimista que tenía la adaptación de Schwarzenegger.

¿Cuándo se estrena?

The Running Man llegará a las salas de cine españolas el próximo 21 de noviembre. Al pertenecer a Paramount, se espera que SkyShowtime termine siendo su hogar en el streaming, aunque esto todavía no está confirmado.

El largometraje de Wright no lo tendrá nada sencillo en la competencia de la cartelera. Se estrena el mismo día que Wicked: Parte dos, una semana antes que Zootrópolis 2 y una semana después de propuestas tan esperadas como Predator: Badlands, Bugonia y Ahora me ves 3.

Como puntos a favor, las estimaciones indican que su presupuesto no ha superado los 100 millones de dólares, mientras que la presencia de Powell ofrece ciertas garantías de reclamo popular. Sobre todo dentro del mercado de la exhibición estadounidense.