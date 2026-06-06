Así es el espectacular ático de Santi Millán con vistas al skyline de Barcelona

Lejos del ruido mediático que suele acompañar a muchas figuras conocidas de la televisión, Santi Millán y Rosa Olucha han construido durante más de dos décadas un sólido proyecto de vida en común marcado por la estabilidad familiar.

El presentador comparte su vida con Rosa, con quien ha formado una familia junto a sus dos hijos. Su refugio se encuentra en uno de los puntos más privilegiados de Barcelona: un amplio ático dúplex situado en el distrito de Sant Martí, desde el que disfrutan de unas impresionantes vistas del perfil urbano de la ciudad.

La vivienda refleja perfectamente la personalidad de sus propietarios. Moderna, funcional y muy luminosa, combina diseño contemporáneo con detalles personales que convierten cada estancia en un espacio acogedor.

A diferencia de otras residencias de celebridades caracterizadas por la ostentación, el hogar de la pareja apuesta por la comodidad, la amplitud y una estética equilibrada donde predominan los materiales cálidos y las zonas abiertas.

Una casa muy especial

La elección de Sant Martí como lugar de residencia no es casual. Se trata de un distrito profundamente vinculado a la trayectoria vital del presentador, que pasó gran parte de su infancia en esta zona de la capital catalana. Durante las últimas décadas, Sant Martí ha protagonizado una de las transformaciones urbanísticas más importantes de Barcelona.

Lo que durante muchos años fue un área eminentemente industrial, marcada por la presencia de fábricas, almacenes y espacios productivos, ha dado paso a una moderna zona residencial donde conviven viviendas, centros universitarios, oficinas y amplias áreas destinadas al ocio y los servicios. La proximidad a la Villa Olímpica y al litoral mediterráneo ha contribuido además a consolidar el distrito como uno de los más atractivos de la ciudad.

En este entorno se encuentra el ático dúplex donde viven Santi Millán y Rosa Olucha. La vivienda destaca desde el primer momento por sus grandes dimensiones y por una distribución que prioriza la entrada de luz natural. Los amplios ventanales se convierten en protagonistas absolutos de la casa, permitiendo que cada rincón mantenga una conexión constante con el exterior.

La decoración sigue una línea contemporánea en la que predominan los colores neutros, los espacios despejados y los muebles de diseño actual. La madera natural juega un papel esencial en el conjunto, aportando calidez a una vivienda donde el equilibrio entre funcionalidad y estética parece haber sido cuidadosamente estudiado.

Así es el salón

Entre todas las estancias de la casa, el salón ocupa un lugar destacado. Se trata de una amplia zona común concebida para el encuentro familiar, donde cada elemento parece responder tanto a criterios prácticos como decorativos.

Uno de los aspectos más llamativos de este espacio es una gran librería blanca realizada a medida que ocupa prácticamente toda una pared. Lejos de limitarse a una función ornamental, esta estructura se ha convertido en un auténtico reflejo de la vida familiar. Sus estanterías albergan libros, fotografías, objetos personales y recuerdos acumulados durante años, aportando carácter y personalidad a la estancia.

Frente a esta gran librería se sitúa la zona audiovisual, presidida por un televisor de grandes dimensiones. Sin embargo, lo que más llama la atención es el amplio espacio libre que se ha mantenido en el centro del salón. Rosa Olucha utiliza habitualmente esta zona para practicar yoga y realizar diferentes rutinas de ejercicio físico sin necesidad de abandonar la comodidad de su hogar.

El suelo de madera laminada contribuye a reforzar la sensación de calidez que transmite toda la vivienda. Los muebles de líneas rectas y contemporáneas conviven con elementos decorativos más personales, creando un ambiente elegante sin resultar excesivamente sofisticado.

El dormitorio y la terraza

El dormitorio principal mantiene la misma filosofía decorativa presente en el resto del ático. La funcionalidad domina un espacio pensado para el descanso y la organización diaria, donde destaca especialmente el vestidor integrado.

Este espacio cuenta con armarios abiertos, cajones blancos y una distribución diseñada para aprovechar al máximo cada metro cuadrado. Un gran espejo central se convierte en el eje visual de la estancia, aportando sensación de amplitud y reforzando la luminosidad del conjunto.

Sin embargo, si existe un espacio que define la esencia de esta vivienda es su espectacular terraza exterior. Con una superficie generosa y varias áreas diferenciadas, se ha convertido en uno de los lugares más utilizados por la familia durante gran parte del año.

Desde este punto pueden contemplarse algunos de los edificios más reconocibles del perfil urbano de la ciudad, entre ellos la Torre Mapfre y el Hotel Arts, dos de los símbolos arquitectónicos de la transformación que experimentó Barcelona a finales del siglo XX.

Es también aquí donde Rosa Olucha suele practicar yoga al aire libre, aprovechando la tranquilidad del entorno y la amplitud del espacio. La combinación de privacidad, diseño y vistas panorámicas convierte esta terraza en el auténtico corazón del ático, un rincón que resume a la perfección la filosofía de una vivienda concebida para disfrutar de la vida familiar sin renunciar al privilegio de contemplar Barcelona desde las alturas.