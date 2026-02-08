Santi Millán confiesa que le diagnosticaron una enfermedad neurológica a los 50 años

Santi Millán ha construido una trayectoria marcada por el humor y la versatilidad profesional. Nacido en Barcelona el 13 de septiembre de 1968, el actor y presentador es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, primero gracias a su participación en la emblemática serie 7 vidas y más tarde como conductor de formatos de gran éxito como Got Talent en Telecinco. Sin embargo, detrás de esa imagen desenfadada y segura, ha mantenido siempre una férrea protección de su vida privada, hablando en contadas ocasiones de cuestiones personales que trascienden lo profesional.

Precisamente por eso ha llamado especialmente la atención la confesión que realizó sobre una enfermedad neurológica que forma parte de su día a día desde que cumplió los 50 años. Una revelación poco habitual en alguien tan celoso de su intimidad, pero que Millán decidió compartir con naturalidad y sin dramatismos, consciente del valor que tiene visibilizar determinadas realidades aún poco comprendidas por buena parte de la sociedad.

El diagnóstico de Santi Millán

Fue al alcanzar el medio siglo de vida cuando Santi Millán recibió el diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, una condición neurológica que afecta, según los expertos, a entre el 4% y el 7% de la población. Lejos de presentarlo como un obstáculo insalvable, el actor explicó cómo esta condición forma parte de su rutina y cómo ha aprendido a convivir con ella tanto en su vida personal como profesional.

En una intervención difundida por Vilaweb, Millán describió con sencillez algunas de las características del trastorno, señalando que tiene «la capacidad de recibir muchos inputs a la vez». Esa multiplicidad de estímulos, explicó, obliga a realizar un esfuerzo constante de priorización. «La cuestión es saber priorizar», apuntó, reconociendo que esa tarea puede resultar especialmente compleja cuando se convive con TDAH. «Estás pendiente de 24 cosas y eso da la sensación de dispersión», afirmó.

No obstante, Santi Millán también quiso subrayar que no todo son desventajas. Desde su posición como presentador, encontró incluso aspectos que juegan a su favor en entornos de alta exigencia como la televisión en directo. En este sentido, relató cómo el uso del pinganillo durante los programas le resulta especialmente natural. «Hay muchas veces que no tenemos el apuntador y me van diciendo lo que tengo que decir», explicó. «No me cuesta nada, me lo van diciendo y yo voy hablando», añadió, evidenciando una agilidad mental que se ha convertido en una de sus señas de identidad ante las cámaras.

Además, aprovechó para desmontar algunos prejuicios habituales sobre la forma de interactuar con personas con TDAH. Según explicó, uno de los errores más frecuentes es pensar que la atención solo se mantiene a través de la escucha pasiva. «Muchas veces, es mejor que la persona esté haciendo alguna otra cosa que no solamente escuchándote», señaló.

La faceta personal de Santi Millán

La vida personal de Santi Millán también destaca por una estabilidad poco frecuente en el mundo mediático. Su relación con Rosa Olucha se ha consolidado con el paso de los años como un ejemplo de discreción, respeto y compromiso. En un entorno donde las relaciones sentimentales suelen estar expuestas al escrutinio constante, la pareja ha optado por un perfil bajo, alejado de titulares y polémicas.

Hablar de Santi Millán y Rosa Olucha es hablar de una historia que ha superado con naturalidad el paso del tiempo. Más de dos décadas juntos avalan una relación construida sobre el entendimiento y la familia. En 2024 celebraron 25 años de amor, una cifra que no es menor y que refleja una trayectoria compartida con momentos buenos y también difíciles.

El propio actor reconoció en Planeta Calleja que no han estado exentos de crisis. «Hemos pasado crisis graves, pero creo en esa frase tan bonita de que la crisis es una oportunidad», afirmó en su momento. Para Millán, la clave está en la empatía y en el ejercicio constante de ponerse en el lugar del otro. «Tienes que hacer el ejercicio de pensar que a lo mejor el que estás equivocado eres tú», reflexionó, ofreciendo una visión madura y alejada de idealizaciones.

La confesión sobre su diagnóstico neurológico, unida a su discurso sereno sobre la vida en pareja y el paso del tiempo, dibuja el retrato de un Santi Millán más reflexivo, consciente y cómodo con su propia historia. Sin estridencias ni dramatismos, el actor ha optado por hablar desde la experiencia y la madurez, normalizando realidades que siguen siendo invisibles para muchos.

En un medio acostumbrado a la exposición y a los relatos extremos, su testimonio destaca precisamente por lo contrario: por la naturalidad con la que aborda temas complejos y por la coherencia entre su vida pública y privada. Una actitud que, lejos de restarle, refuerza una trayectoria marcada por la autenticidad y el respeto tanto hacia su trabajo como hacia su intimidad.