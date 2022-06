El día que el antimadridista Santi Millán temió por su salud mental por culpa del Madrid y de Mou

Santi Millán sigue en boca de todos tras la filtración de un vídeo manteniendo relaciones sexuales con una chica que no es su esposa. El presentador de Got Talent aparece en unas imágenes muy íntimas que corrieron como la pólvora, una difusión que por cierto es delito sea cual sea la red social por la que se comparta. Hasta Rosa Olucha, su mujer, ha salido al paso quitando hierro al asunto. No corren buenos tiempos para un Santi Millán al que muchos madridistas recuerdan por su reconocida fobia al Real Madrid.

El actor siempre ha proclamado en sus redes sociales su antimadridismo. Es aficionado del Barcelona, un culé acérrimo que en su día incluso intentaba provocar a los merengues. «Como llegue Madrid y el Chelsea de Mou a la final a los cules nos va a dar un cortocircuito mental viendo el partido», decía en el año 2014 refiriéndose a la Champions League por aquel entonces, dejando muy claro su antimadridismo.

Como llegue Madrid y el Chelsea de Mou a la final a los cules nos va a dar un cortocircuito mental viendo el partido. #AupaAtleti — Santi Millán (@Santi_Millan) April 29, 2014



Dos años antes, en 2012, también concedió una entrevista en la que habló de fútbol y dejó varias perlas. «¿Qué género cinematográfico asociarías al Barça y al Madrid?», le preguntaban. «Los blancos son comedia de enredo y el Barcelona, una película romántica», decía de manera irónica también mostrando su animadversación hacia todo lo que rodee al club blanco.

Un Santi Millán al que ha defendido incluso su mujer estos días: «Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. SUYA y de nadie más. No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto».