Las redes arden con el nuevo look de Vinicius… ¿igualito que Lamine Yamal?

Vinicius Jr. está dando mucho que hablar durante sus vacaciones. El Real Madrid todavía no ha vuelto al trabajo tras disputar el Mundial de Clubes, pero el brasileño es noticia porque en Concha Espina no están del todo contentos con su postura tras frenar su renovación. En la cúpula merengue ya han demostrado muchas veces que el club está por encima de cualquier jugador, y en este caso no va a ser menos. Un Vini que también ha sorprendido estos días por su nuevo look.

El brasileño ha aparecido haciendo deporte en sus redes sociales, concretamente jugando al pádel, con un nuevo peinado que no ha dejado indiferente a nadie. Vinicius se ha teñido de rubio al más puro estilo Lamine Yamal, algo que ha generado cierto debate entre el madridismo, pues al ver al carioca es inevitable que recuerde al joven del Barcelona, ya concentrado con el conjunto azulgrana para la pretemporada.

Vinicius Jr jugando pádel hoy con nuevo look 😮‍💨 pic.twitter.com/qJIXxUQ8xL — MT2 (@madrid_total2) July 30, 2025



¿Qué pasa con Vinicius?

El órdago que Vinicius Junior ha decidido echar al Real Madrid es un lanzamiento a una piscina en la que, en estos momentos, no hay ni gota de agua. El brasileño tomó la decisión de romper la palabra dada al club blanco y no seguir adelante con una renovación que estaba apalabrada y acordada, pero no firmada. La entidad madridista era partidaria de cerrar el acuerdo con el delantero antes de que finalizara la pasada temporada y, por lo tanto, antes de poner rumbo al Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos, pero la decisión del atacante fue posponer la firma para, tras disputar el torneo que se celebró en Norteamérica, frenarla.

Esta decisión ha molestado notablemente a un Real Madrid que no quiere enfrentarse a la posibilidad de que Vinicius Junior pueda salir libre en 2027 de la entidad madridista, percibiendo una prima de fichaje del club que decida hacerse con sus servicios, lo cual le atrae notablemente. Por ello, ante esta situación, la entidad madridista observa con atención, pero la realidad es que, en estos momentos, el jugador tiene pocas opciones de cambiar de aires.

Ningún club europeo ha llamado a la puerta de Vinicius interesándose por su fichaje. En estos momentos, nadie está dispuesto a hacer una fuerte inversión por un jugador que ha bajado notablemente su nivel en la última temporada y que deja dudas respecto a si, en algún momento, será capaz de volver a alcanzarlo. Otra opción es Arabia Saudí, que nunca ha llegado a hacer una oferta formal por el jugador, pero sí ha mostrado interés. A estas alturas, sigue sin haber una oferta firme para hacerse con sus servicios, pero lo que está claro es que la situación de Vinicius ha cambiado de manera radical en las últimas semanas y el Real Madrid no se cierra ante ningún escenario.