Todo sobre Santi Millán: cuántos años tiene, su mujer, sus hijos, programas y series…

El protagonista de nuestra noticia está de plena actualidad gracias a su nuevo programa. Mediaset ha dado luz verde a Caiga quien caiga y le ha elegido a él como presentador. Nacido en Barcelona, este actor y presentador ha cautivado al público con su talento a lo largo de una carrera que abarca décadas. Con una vida profesional que incluye éxitos en teatro, televisión y cine, el público se ha posicionado a su lado. Los datos de audiencia que registra su programa son muy atractivos. Por ejemplo, Got Talent es uno de los espacios más vistos de la noche de los sábados, de ahí que Telecinco haya emitido tantas temporadas.

¿Cuántos años tiene Santi Millán?

Santi Millán nació el 13 de septiembre de 1968 en Barcelona, lo que significa que actualmente tiene 55 años. Desde su infancia demostró una inclinación por el arte y la interpretación, iniciando su camino en el mundo del teatro cuando tenía 10 años. Durante su adolescencia, su pasión por la actuación se hizo más evidente, llevándolo a formar parte de grupos de teatro.

En sus primeros años trabajó en un matadero para costearse los estudios en el Colegio de Teatro de Barcelona. Esa dedicación le permitió abrirse camino en la industria, donde destacó como miembro del grupo teatral La Cubana, una experiencia que marcó el inicio de su carrera profesional.

Durante una de sus entrevistas aclaró que a veces le resultaba difícil elegir entre ser presentador o actor, pues ambas profesiones le apasionan. «El hecho de sentirme cómodo no depende tanto de lo que esté haciendo, sino de con quién lo estoy haciendo. El género no determina la comodidad. En este programa me he sentido muy cómodo y arropado, porque lo he hecho con la gente de Fremantle que nos conocemos mucho, y me lo he pasado muy bien», declaró antes del estreno de Adivina qué hago, otro de sus concursos.

¿Cómo se hizo famoso Santi Millán?

El ascenso a la fama de Santi Millán comenzó en su tierra natal, donde ya era conocido por su trabajo con La Cubana, un grupo teatral que adquirió mucha fama. Sin embargo, su reconocimiento a nivel nacional llegó con su participación en la comedia Siete vidas donde interpretó a Sergio. Este papel le otorgó una gran popularidad y consolidó su lugar en el corazón del público.

Antes de ese gran salto, había dedicado tiempo a perfeccionar su arte, participando en pequeñas producciones y demostrando su compromiso con la interpretación. Jordi Milán, director de La Cubana, fue quien le dio la primera gran oportunidad profesional. Durante diez años formó parte de este grupo, desarrollando habilidades que posteriormente trasladó con éxito a la televisión.

Adora la interpretación y una vez admitió que le hubiera gustado que Los Javis le hubiesen hecho una oferta para participar en La Mesías. «Me hubiera encantado participar en La Mesías. Me hubiera encantado. Me parece una maravilla de serie, un lujo que se pueda hacer algo así en nuestro país desde un talento espectacular y además tratando un tema muy complicado y de una forma muy hábil. Son unos putos artistas, me encantaría».

¿Qué series y programas de televisión ha hecho Santi Millán?

La carrera de Santi Millán en la televisión no ha dejado indiferente a nadie. Además de su papel destacado en»Siete vidas, ha participado en otras series de éxito como: Periodistas, Hermanos y Detectives, Cuestión de Sexo, El chiringuito de Pepe y El Pueblo.

Cuando hablamos de televisión hay que resaltar que ha sido el anfitrión de programas como Got Talent España, donde su simpatía y sentido del humor han sido clave para conectar con el público.

En cuanto al cine, su filmografía incluye películas como: Rivales, Nudos, El amor perjudica seriamente la salud o Torrente II. Hay que destacar su papel en Amor idiota, gracias al cual recibió el Premio de la Unión de Actores, un galardón que subraya su talento en la interpretación.

¿Quiénes son los hijos de Santi Millán?

Santi Millán es padre de dos hijos: Marc y Ruth. Aunque el actor prefiere mantener su vida familiar fuera de los focos, ha compartido en ocasiones momentos especiales junto a ellos a través de redes sociales. Ambos han sido criados en un entorno donde se valora la privacidad, por eso llevan una trayectoria marcada por la discreción.

Así es Rosa Olucha, la mujer de Santi Millán

Rosa Olucha es la mujer de Santi Millán desde hace más de dos décadas. La pareja contrajo matrimonio en 2009 y ha mantenido una relación estable. Rosa es realizadora y directora de televisión, conocida por su trabajo en programas como Alaska y Mario. Además, durante un tiempo trabajó junto a Santi en la productora El Terrat.

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en prensa y reportajes televisivos. En la actualidad, trabaja como freelance, desarrollando proyectos propios que comparte con sus seguidores en redes sociales. Entre sus aficiones destaca el viajar, una pasión que ha llevado a la familia a explorar lugares como Reikiavik, Nueva York, Sicilia y Chicago. Todo esto lo comparte con Santi Millán, el nuevo presentador de Caiga quien caiga. Pero, ¿cómo recibirá la audiencia este proyecto?