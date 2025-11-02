Santi Millán está en uno de los mejores momentos de su vida. Ha formado una preciosa familia junto a Rosa Olucha, con la que tiene dos hijos de 19 y 16 años respectivamente. Profesionalmente, el presentador tampoco puede quejarse, ya que se ha consolidado como uno de los grandes rostros de Telecinco y sigue al frente de Got Talent.

De hecho, la familia ha sabido hacer frente cómo nadie a un complicado bache personal que les sacudía en 2022, cuando Millán se convertía en víctima de la filtración de un vídeo sexual. Un claro atentado contra su intimidad que daba pie a un gran revuelo en redes sociales, pero que supo gestionar de la mejor manera posible.

Santi Millán y Rosa Olucha. (Foto: Gtres)

De hecho, Santi asegura que comprende las bromas y comentarios que surgieron al respecto. «Yo también lo habría hecho», confesaba en una entrevista. Y es que su mujer Rosa no dudaba en salir en su defensa con unas contundentes palabras que echaban por tierra cualquier insinuación sobre una posible deslealtad. Sobre todo, porque Millán y su esposa tienen un matrimonio abierto. La perspectiva del tiempo también ha ayudado a que Millán vea las cosas de forma diferente, sintiéndose muy orgulloso de su familia y la forma en la que reaccionaron. «Mis hijos actuaron de forma súper madura cuando filtraron el vídeo. Y también mi mujer», destacaba al respecto.

Santi Millán y Rosa Olucha en un photocall. (Foto: Gtres)

Santi Millán ha experimentado una espectacular evolución física y personal

Sobre todo, porque él no considera que un vídeo en el que aparece manteniendo relaciones íntimas sea «delictivo». Y tampoco ve que tenga nada por lo que avergonzarse. «A las cosas les tienes que dar la importancia que tienen realmente, no la que la gente le da», sentencia con firmeza.

En cuanto a su faceta como padre, Santi ha podido ver cómo sus hijos han ido creciendo y ahora debe asumir que se marchen de casa a seguir su propio camino. «Siempre hay un punto de sufrimiento», declaraba al respecto. «Yo que me dedico a la comunicación es complicado cómo relacionarme, tengo que marcar los límites y es complicado. Tener buena comunicación para que te escuchen, sino es como si lloviera».

Santi Millán en un posado. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Santi también puede presumir de un espectacular cambio físico. Y es que luce un cuerpo espectacular y muy trabajado con casi 60 años, que ha forjado a base de mucho esfuerzo y sacrificio. «¿Milagro? No. ¿Genética? Tampoco. ¿Magia? Cero. Lo de Santi fue sudor, constancia… y decir no a la vocecita que le decía: «Mejor mañana». 12 semanas entrenando aunque no le apeteciera. Comiendo bien sin dejar de disfrutar. Durmiendo mejor, que también cuenta», explicaba su entrenador sobre el proceso que había seguido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fito Florensa (@fitoflorensa)

«No hubo trucos. Hubo decisiones. Día a día. Y ahora… el cuerpo y la cabeza se lo agradecen. Bravo, Santi. Esto sí que es un verdadero cambio», destacaba hace unos meses alabando su trabajo.