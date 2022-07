Rosa Olucha, publica una imagen de Santi Millán desnudo tras la polémica

Se va a cumplir un mes desde que Santi Millán viviera un complicado episodio al viralizarse un vídeo comprometido en el que aparecía junto a una mujer rubia. Asunto que, está en manos de la Justicia. Ante lo ocurrido, el presentador, sin quererlo se colocó en el ojo del huracán. Quien también se colocó en primera plana mediática fue su esposa, Rosa Olucha, quien ha mostrado en todo momento su apoyo al actor que formó parte del elenco de 7 Vidas.

Hace tan solo unas horas, la productora compartía en su cuenta de Instagram una fotografía de Santi Millán completamente desnudo mientras tomaba el sol en un enclave de ensueño teniendo como telón de fondo unas perfectas aguas turquesas. El matrimonio se ha desplazado hasta Menorca para aprovechar la temporada estival y desconectar después de duros meses de trabajo.

Desde lo ocurrido, tanto Santi como Rosa han compartido a través de la Red alguna que otra fotografía, confirmando así que pese a los intrusos que intentaron invadir su privacidad, continúan formando el tándem perfecto

Rosa Olucha se pronuncia tras el vídeo

A través de las redes sociales, Rosa Olucha, quiso pronunciarse sobre este oscuro episodio. Con mucha sinceridad, Rosa expresó que estaba bien. «Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que, por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más», comenzó diciendo. «No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal», añadió después.

«Me da mucha pereza ver que, a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico ‘pobrecita que no se enteraba’ o ‘qué imbécil que se lo permitía’. Mierda de sociedad católica y patriarcal. Los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como ‘escándalos’ cuando en realidad tendríais que hablar de ‘delitos’ o simplemente callar», sentenció.

Con esta misiva, Rosa Olucha defendía a su marido. Como era de esperar, el texto, fue de lo más aplaudido por los internautas, que quisieron mostrar todo su apoyo a la pareja en un momento clave de sus vidas.