Santi Millán, de nuevo protagonista de las redes de la mano de estos apoyos incondicionales

Si hay alguien que se ha convertido en protagonista inesperado del mes de mayo, ese es, sin duda alguna, Santi Millán. Era hace tan solo unos días cuando salía a la luz un vídeo íntimo del maestro de ceremonias de Got Talent en compañía de una misteriosa mujer rubia. Una sucesión de imágenes que hacían saltar las alarmas, sobre todo, por parte de sus seguidores, que comenzaron a preguntarse qué pensaría la esposa del presentador de todo lo acontecido.

Lejos de mostrarse como víctima, Rosa Olucha acaparó el foco mediático para dar un paso al frente y posicionarse de manera favorable a su marido, sacando la cara por él en una ardua defensa que no pasó desapercibida en las redes sociales. De hecho, recientemente, la productora también se desplazaba hasta el lugar de trabajo de Santi para brindarle apoyo tras las cámaras mientras éste estaba en pleno rodaje. Una bonita muestra de amor con la que dejan entrever que su relación nada tenía que ver con un romance convencional, y que siguen y seguirán estando juntos y felices pese a los baches que puedan interponerse en sus caminos.

Por el momento, las únicas declaraciones que Millán había llevado a cabo tras lo sucedido eran tajantes: “La noticia aquí es que se ha cometido un delito”, zanjaba. Pero ahora, con las aguas ya en calma, ha querido aprovechar la llegada del verano para protagonizar una cena de empresa que ha causado sensación. Ha sido a través de su cuenta de Instagram personal donde uno de sus compañeros ha compartido una instantánea en la que el presentador aparece acompañado por los miembros del jurado de Got Talent y otras dos personas. Una imagen que demuestra que todos ellos le están apoyando en este duro trance por el que está viéndose obligado a pasar. No obstante, ha llamado especialmente la atención la ausencia de Paula Echevarría en la foto, que pese a confesar haberse unido como jueza al espacio de Telecinco, aún no ha protagonizado ningún plan fuera del horario laboral junto al equipo del talent show.

En lo que a la polémica en torno al vídeo se refiere, Santi Millán ha optado por el silencio como mejor arma, llegando incluso a no compartir el post de esta velada amistosa en su cuenta de Instagram, donde aún no ha publicado nada desde que se viralizó el clip. Una postura muy diferente a la de Rosa Olucha, que tan solo unas horas después de salir a la luz el corto, hacía uso de sus plataformas 2.0 para comenzar a mandar mensajes enigmáticos a modo de indirectas, hasta que no pudo más y, armándose de valor, quiso que sus seguidores empatizaran con su marido: “Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. SUYA y de nadie más. No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Para los que no lo sepan, existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto”, escribía, admitiendo haber superado varias crisis de las que han salido notablemente reforzados.