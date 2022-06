La mujer de Santi Millán reaparece tras el polémico vídeo

La pasada semana el nombre de Santi Millán acaparaba distintos titulares al filtrarse un vídeo íntimo con una mujer rubia. Motivo por el que su mujer, Rosa Olucha se llegó a pronunciar a través de las redes sociales, apoyando así al carismático presentador de televisión. Gesto con el que confirmaba su absoluto apoyo hacia Millán. Ahora, Olucha ha ido un paso más y ha reaparecido en las grabaciones de Got Talent, espacio del que Santi es el hilo conductor.

Ha sido a través de las redes sociales donde ha dado a conocer que ha estado presente en el set del programa. En las imágenes que ha compartido aparece de lo más sonriente mirando al objetivo de la cámara. Una muestra más de que se ha convertido en el apoyo incondicional del que formara parte del elenco de 7 vidas. «De cuando grabamos audiciones y nos visita una amiga», ha escrito en la publicación.

Por su parte, Santi Millán no ha vuelto a pronunciarse al respecto desde que se convirtiera en Trending Topic e hiciera unas declaraciones en ABC tras lo sucedido. “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar», comentó sin entrar en detalles.

Las palabras de apoyo de Rosa Olucha a Santi Millán

Rosa utilizó las redes sociales para romper su silencio tras la difusión del polémico clip. “Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta publicación. ¿Coños?”, dijo en su cuenta personal de Instagram en un momento que no está siendo nada fácil para ella ni para el emblemático presentador. «Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que, por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más», indicó. «No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal», explicó.

«Me da mucha pereza ver que a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico ‘pobrecita que no se enteraba’ o ‘qué imbécil que se lo permitía’. Mierda de sociedad católica y patriarcal. Los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como ‘escándalos’ cuando en realidad tendríais que hablar de ‘delitos’ o simplemente callar», sentenció en la misiva.