Rosa Olucha reaparece en la graduación de su hijo Marc sin Santi Millán

Parece que Santi Millán y Rosa Olucha están dispuestos a luchar contra viento y marea por su familia. Tras la polémica sobre el vídeo filtrado del humorista manteniendo relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, ambos se han dejado ver muy felices en la graduación de su hijo Marc. Y es que, este paso tan importante en la vida de su no tan pequeño ha hecho que la polémica pase a un segundo plano en sus vidas.

Ha sido la esposa del presentador quien ha compartido la noticia en sus redes sociales, con una foto donde posa junto a su hijo, que emula a la perfección a su padre. El joven, de 16 años, tiene el pelo largo y posa ataviado con un traje informal, un aspecto que deja claro que Santi Millán es su progenitor, aunque sin rastro de él en este día tan especial. Un momento muy feliz bajo el título “Just graduated” que ha esclarecido que nada ha conseguido empañar este día.

Un paso en la vida de Marc que llega justo en el momento en el que sus padres se encuentran en el pleno ojo del huracán. Por el momento, las únicas declaraciones que ha dado el afectado han sido las siguientes: “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito”. Tan solo unos días después, El Español se ha puesto en contacto con una fuente cercana al televisivo, que ha comunicado cómo se encuentra tras la polémica: “Tranquilo, pese a todo esto. Esto lo tiene muy descolocado, porque no entiendo cómo ha podido pasar y quién lo ha hecho”. Es por ello que, tal y como ha comunicado el medio citado, el humorista ha decidido llegar hasta el final y dar con la persona responsable, poniendo el asunto en manos de sus abogados, por lo que está manteniendo su silencio en un esfuerzo de ser lo más prudente posible.

No obstante, quien sí ha dado un paso al frente ha sido Rosa Olucha que, a golpe de comunicado, se ha pronunciado públicamente por primera vez para defender a su marido y alejar del foco mediático a sus hijos. “Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad que, por cierto, es delito”, ha comenzado diciendo en la misiva, restando importancia a los comentarios sintiendo pena por ella. “Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya”, ha sentenciado. En cuanto a su familia, la mujer del presentador ha querido dejar claro que la suya se basa en “la libertad, el respeto y la tolerancia”, además de haber cambiado el ritmo de pareja cuando se han “cansado”.

Continuando con su defensa, Rosa ha querido mostrar su tristeza al ver cómo la sociedad sigue haciendo del sexo consentido y privado un escándalo. “Sí, señores ¡la gente folla! Mierda de sociedad católica y patriarcal”, ha escrito visiblemente afectada con el tratamiento del vídeo. Para finalizar, la mujer del humorista ha querido dejar claro que, tanto su familia, como su esposo y ella están bien. “Gracias”, ha sentenciado.