La familia de Santi Millán, en el punto de mira tras el polémico vídeo viral del presentador

Si hay un nombre que ha sonado con fuerza durante las últimas horas, ese es el de Santi Millán. El emblemático presentador de Got Talent ha sido señalado a raíz de que se hiciera público un vídeo íntimo de él con una desconocida mujer rubia, haciendo saltar las alarmas de todos los rincones del país y siendo cada vez más las personas que han querido saber todos los detalles sobre la hermética vida privada del actor.

Aunque en el clip en cuestión aparece en compañía de una chica, lo cierto es que el catalán goza desde hace más de una década de un matrimonio aparentemente feliz con Rosa Olucha, fruto del cual nacieron sus dos hijos ahora adolescentes. Aunque la pareja ya llevaba varios años inmersa en un romance, no fue hasta 2009 cuando dieron el paso de darse el “sí, quiero” por todo lo alto, habiendo pasado desde ese momento por numerosos altibajos de los que parecían haber salido airosos hasta ahora.

Todo lo que se sabe sobre la mujer del momento

Muchos han sido los intentos llevados a cabo por Santi Millán para mantener su vida privada en un sepulcral y absoluto segundo plano. Es por ello que apenas se conocen detalles sobre el día a día de su esposa, únicamente sabiéndose que es productora audiovisual. No obstante, sus redes sociales dejan ver un poco más sobre su personalidad, la cual parece ser muy espontánea y natural. En ellas ha compartido también algunas imágenes junto al presentador y sus hijos, viajando por algunos de los enclaves más destacados del planeta para reforzar el núcleo familiar. Por otro lado, Olucha también parece estar plenamente centrada en su trabajo, disfrutando de su tiempo libre llevando a cabo algunas actividades de lo más sanadoras como el yoga o el buceo, siempre y cuando tiene oportunidad de desplazarse hacia la costa.

Ahora ha sido ella misma quien ha querido romper su silencio en redes sociales tras lo sucedido haciendo pública una imagen que ha causado cierta controversia. En la instantánea en cuestión aparecen varias orquídeas blancas, las cuales podrían tener dos significados: el del amor puro y duradero, o por otro lado, el del órgano sexual femenino. Sea como fuere, la foto ha hecho creer a sus seguidores que podría tratarse de una indirecta para su todavía marido que ella misma ha querido desmentir: “Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto. ¿Coños?”, escribía en su cuenta de Instagram personal, dando así un toque de humor a una situación que no debe estar siendo nada fácil para ella. Por el momento, ni Rosa ni Santi han querido desvelar en qué punto se encuentra su relación ni qué pasará de cara a los próximos meses, aunque el presentador ha hablado para ABC visiblemente enfadado: “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito”, sentenciaba, aclarando así haber puesto ya el caso en manos de sus abogados.