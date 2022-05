Paula Echevarría confiesa cuál es la mejor parte de haberse unido a ‘Got Talent’

Podría decirse que Paula Echevarría se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Después de haber formado una familia perfecta con Miguel Torres a raíz del nacimiento de su hijo en común, la influencer ha intentado romper barreras en el ámbito laboral al apostar por el mundo de la televisión en uno de los éxitos más consolidados: Got Talent. Y es que, la actriz se ha unido al elenco de jueces de cara a la próxima temporada, la cual promete estar cargada de talento de la mano de los participantes.

Con motivo de la fiesta Brugal en Madrid, Paula ha reaparecido para hablar largo y tendido sobre la nueva etapa de su vida a la que está a punto de dar el pistoletazo de salida: “Estoy muy contenta. Supone un reto y además es un formato muy ameno y me permite compaginar mi vida profesional con la familiar”, admitía, visiblemente contenta de haber encontrado un espacio en el que se siente a gusto mientras puede seguir con su vida personal con total normalidad. No obstante, y teniendo en cuenta que el verano está ya a la vuelta de la esquina, Echevarría tiene la mirada puesta en las vacaciones: “Me podré coger un mesecito”, decía, aunque aún habrá que esperar para saber cuál es el destino elegido por ella y por su pareja.

Cabe destacar que este será el segundo verano que pasa con Miguel Jr., razón por la que está deseosa de poder ver a su hijo corretear por algún paraje natural o costero de cara a la época estival. Y es que, como ella misma ha admitido, su hijo “está en ese momento” en el que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Pero ni el crecimiento del bebé ha hecho que la ex de Bustamante deje a un lado su cuidado personal, estando plenamente centrada en sí misma: “He estado cuidado la alimentación desde que di a luz. Entreno, hago ballet y creo que un poco es mantenerse activa. Siempre lo he hecho, he sacado tiempo de donde no había. Creo que es algo fundamental”, señalaba, aclarando así que la salud es imprescindible y algo que nunca ha apartado a un segundo plano.

A una cita tan especial, Paula no acudió sola. Lo hizo en compañía de su gran amiga y compañera de profesión, Marta Hazas, para quien tuvo unas palabras cargadas de cariño: “Esa amistad que mostrábamos en la pantalla sigue en la vida. Siempre está de buen humor y hasta cuando está de mal humor te lo hace pasar bien, porque tiene ese sentido del humor que es muy parecido al mío. Yo creo que lo pasamos súper bien, nos gustan mucho las mismas cosas. Nos gustaba salir a cenar, irnos de viaje… Compartimos mucho tiempo juntas”, zanjaba, aclarando así que la conexión que existe entre ambas actrices ha logrado traspasar las cámaras y las pantallas y se ha consolidado de manera muy fuerte en la vida real.