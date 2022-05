Convertida en todo un ídolo de masas, Paula Echevarría ha apostado por ampliar horizontes a nivel profesional, y qué mejor manera de hacerlo que vinculándose al mundo de la televisión. Tras haber triunfado a nivel cinematográfico y también en redes sociales, la influencer se ha metido de lleno en el ámbito de las pantallas. Así lo ha confirmado la página oficial de Telecinco, haciendo a sus seguidores partícipes de una de las noticias más inesperadas.

Ha sido durante esta misma mañana cuando la web de la cadena se ha hecho eco de la participación de la de Candás nada más y nada menos que en la próxima edición de Got Talent. La modelo formará parte del jurado del talent show español junto a Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, además de Santi Millán como perfecto maestro de ceremonias, viéndose así obligada a ponerse en la tesitura de tener que elegir cuáles son las actuaciones que pasarán de fase y qué género se convertirá en el ganador del programa, algo que no tendrá nada fácil dado el gran nivel que tienen los concursantes que se presentan al espacio.

Según Telecinco, Paula ya ha reaccionado a su próximo proyecto con felicidad y cierta incertidumbre: “Reconozco que estoy un poco nerviosa. Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener”, admitía, visiblemente positiva ante la nueva etapa a la que hará frente y de la que aún no se saben muchos más detalles.

Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

No obstante, la página web ya ha hecho público el dato de que las grabaciones de la octava temporada de Got Talent comenzarán próximamente. Por el momento, el equipo del programa ya está realizando pruebas de selección a más de 6.000 candidatos que se han presentado de manera online y presencial tanto en Barcelona, Sevilla y Madrid. Por el momento, Paula Echevarría no se ha pronunciado al respecto de esta noticia en sus redes sociales, dedicando así su cuenta de Instagram únicamente a contenido basado en estilo de vida.

Con casi 4 millones de seguidores en su perfil, Paula se ha coronado ya como una de las creadoras de contenido más destacadas del país y fuera de nuestras fronteras. Y no es para menos, ya que su simpatía con sus fans y sus looks únicos y personales han hecho que sea toda una referente en todos los rincones del planeta. Por si fuera poco, también promueve la salud y los beneficios del deporte en sus publicaciones, razón por la que luce una figura de infarto pese a haber dado a luz hasta en dos ocasiones.