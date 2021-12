Una edición más que cierra. Got Talent ha llegado a su final y este viernes 17 de diciembre se celebra la Gran Final en la que 12 concursante deberán mostrar sus mejores habilidades para poder alzarse con el primer puesto. Será una noche llena de magia e ilusión, pero también de nervios e incertidumbre. Al otro lado del escenario, Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez disfrutarán como miembros del jurado una vez más. El talent show

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

Edurne lucirá un vestido largo de gala en color blanco con un detalle que es tendencia esta temporada: las plumas. Ataviada en un look con mucho glamour, ya que la ocasión lo merece, la cantante despide así una temporada más. A través de las redes sociales, ha querido escribir unas palabras después de formar parte de este proyecto televisivo en el que lleva participando ya varios años. “¡Llega la gran final de Got Talent. Esta noche sabremos el ganador de esta edición ¿Cuál es vuestra apuesta?”, ha escrito muy emocionada por lo que se va a vivir en unas horas. Por su parte, Dani Martínez ha hecho gala de su buen sentido del humor y también ha compartido un post en su perfil de Instagram. “Viernes gran final de Got Talent y he sacado del armario el pijama para el evento”, ha dicho en una fotografía en la que aparece con un traje de lo más elegante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

Después de un total de 10 galas de Audiciones, cuatro semifinales y actuaciones de más de 280 artistas elegidos entre más de 6.000 participantes, el programa cierra su séptima edición donde el talento ha sido el ingrediente principal de cada emisión. La noche estará cargada de sorpresas, una gala que estará conducida por Santi Millán, además entre los invitados estará Lola Íngigo. La cantante deleitará con uno de sus hit para animar este evento tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

El ganador o ganadora que cumpla su sueño de ser el número uno, se convertirá en portador de un cheque de 25.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

El despido de Paz Padilla

«Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho… Me han dicho que no estuve al 100% y le dije ‘yo no estuve al 100% para ustedes pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba’. Me hizo un montón de daño», dijo la presentadora sobre los motivos por los que no contaron con ella para la nueva temporada de Got Talent en Mi casa es la tuya.