Edurne explica cómo compagina la maternidad y el trabajo

Nadie duda de que Edurne está pasando por uno de los mejores momentos de su vida tanto en el ámbito personal como en el profesional. Tras haber dado a luz a su primera hija junto a De Gea, la cantante está a punto de presentar Catarsis Deluxe, una reedición del álbum Catarsis tal y como lo conocíamos con seis temas nuevos. Un disco de lo más especial que la propia madrileña ha detallado tan solo unas horas antes de que se estrene por todo lo alto.

En una charla de lo más animada, Edurne ha tenido oportunidad de explicar qué significa para ella este nuevo disco: “Catarsis ha sido un disco muy especial que ha coincidido con la pandemia, pero quería sacar música nueva por toda la gente que lleva años esperando. Pero tenía la sensación de que a este disco no le había podido dar todo lo que se merecía, entonces se me ocurrió hacer una reedición con seis temas nuevos, algunos conocidos y otros no tanto”, desvelaba al calificar este álbum como el más “personal” y “especial” de toda su carrera. Y es que dentro de él está Llegaste a mi vida, un tema en el que revela la experiencia de ser madre por primera vez y cómo intenta compaginarlo con una agenda ajetreada y cargada de eventos a los que le es imposible faltar: “Es duro poder compaginar mi profesión con la maternidad. La maternidad te exige mucho y es dedicarle la vida a una persona que depende de ti. Pero es cierto que tengo a muchas personas a mi alrededor, a mis padres que me ayudan muchísimo y que me dan esa libertad de irlo compaginando, ya que no quería dejar de lado mi profesión”, aclaraba contundente. “Cuando di a luz y fui mamá, los tres primeros meses me los tomé para mí y para mi bebé y para poder estar en esos primeros pasos. Se echa de menos cuando pasas tiempo fuera de casa y estás deseando llegar, pero al final todo se compensa”, contaba un tanto apenada.

Pese a que tan solo tiene diez meses, Yanay ya ha demostrado cierto apego por la música. Así lo ha contado la propia Edurne en la entrevista, desvelando que estaría encantada de que en un futuro la pequeña siguiera sus pasos: “Hay canciones en concreto que cuando escucha los primeros acordes las identifica. (…) No sé si tendrá que ver en el futuro algo con la música. En lo que quiera ser la voy a apoyar a muerte, pero si se dedicara a la música me haría mucha ilusión, imagínate hacer algo juntas el día de mañana”, decía alegremente.

Volviendo al tema laboral, Edurne no descarta protagonizar una gira a lo largo de este año, aunque lo cierto es que es consciente de que la situación sanitaria está volviendo a agravarse y que todos los planes están en el aire. No obstante, no tiene en mente separarse de su hija durante tanto tiempo, y ha dejado claro que si existe la posibilidad Yanay la acompañará en todos y cada uno de sus conciertos en los distintos puntos de nuestro país.