Semanas complicadas para la familia Baldwin. Después del accidente durante el rodaje de la película Rust que acabó con la vida de la directora de fotografía, Alec Baldwin reaparecía en público para confesar cómo ha sido su día a día a raíz de la pérdida de su compañera. Una durísima entrevista para el canal estadounidense ABC de la que estuvo muy pendiente Hilaria Baldwin, que también ha roto su silencio en redes sociales para lanzar un mensaje de apoyo al actor en estos difíciles momentos.

Por primera vez, la escritora ha hablado públicamente sobre la accidental muerte de Halyna Hutchins y cómo ha resultado ser un martirio para su marido: “Estoy aquí, te quiero y te cuidaré. Estas son las únicas palabras que se me ocurrieron cuando supimos que Halyna había fallecido. Recuerdo haber dicho esta frase una y otra vez”, comenzó escribiendo Hilaria en el pie de una imagen en la que la pareja aparece abrazándose en el día de su boda. “La horrible pérdida, la tortura para su familia y tú, mi marido, estáis metidos en esta horrible pesadilla. Ese momento está grabado en mi memoria, los fotógrafos te rodeaban, mientras estabas al teléfono hablando conmigo, y documentaban tu agonía”, confesaba con dolor.

El camino de la fama no es de color de rosa y así lo expresaba Hilaria Baldwin, que hacía hincapié en la cara B que conlleva ser una figura pública cuando ocurre una desgracia de este calibre: “Nos da alegrías cuando conectamos con gente increíble y se puede llegar a convertir en un auténtico trauma cuando todo se oscurece. Las opiniones y la monetización de nuestra vida se pueden llegar a volver ruidosas y abrumadoras”, explicaba, mientras también se lamentaba por no haber podido estar junto a su esposo en el momento del accidente para intentar calmar su pesar con un abrazo.

Aunque esta primera entrevista de Baldwin haya sido todo un acto de valentía por su parte, su esposa contaba con cierta preocupación: “Tenía miedo de que te abrieras porque he visto tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada y tu alma rota en mil pedazos. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte…”, expresó apenada. No obstante, la instructora de yoga también ha asegurado estar muy orgullosa del gran paso al frente de Alec y de cómo está haciendo frente a este bache tan amargo en su vida: “Perdí mi voz en este gigantesco ciclón de los medios de comunicación modernos, sociales y de noticias. Dejé de hablar por miedo. Tú siempre me animas a hablar, a usar mi voz, a ser fiel. Tenías razón y sigues inspirándome”, señaló.

Para finalizar su emotiva carta de Instagram, Hilaria prometió hacer todo lo posible para esclarecer el caso e impartir justicia con el fin de que se desvele qué pasó aquel 21 de octubre y que así su marido pueda dar continuidad a su carrera y a su vida personal cuanto antes: “Estoy aquí para curar todo el dolor que pueda. No voy a ir a ninguna parte. Por mucho que quiera que el dolor desaparezca, no puedo imaginarme ser de otra manera. Alec e Hilaria, desordenados, con emociones fuertes, pero con mucho amor, hasta el final”, sentenció. Una preciosa declaración que el actor no pasó por alto y respondió orgulloso: “Soy afortunado, a veces no me lo parece. Pero tenerte a ti y a nuestra familia… soy el hombre más afortunado de la tierra”.