La mujer de Alec Baldwin ha conseguido sacar fuerzas de flaqueza para protagonizar su primera reacción tras el fatal accidente en el que su marido mató a una persona e hirió a otra durante un rodaje. Ha tardado cuatro días en los que el mundo se le ha venido abajo. Ahora, ha querido tener unas palabras para con la fallecida: «Mi corazón está con Halyna, su marido, su hijo, su familia y sus seres queridos. Y mi Alec», ha escrito Hilaria en su Instagram. «No hay palabras porque es imposible expresar el shock y la angustia por un accidente tan trágico. Pena. Pérdida. Apoyo».

Hilaria Thomas se dirige a su casi millón de seguidores en la red social para mostrar su profunda tristeza ante el fatídico desenlace que ha tenido esta truculenta historia. Desde que se conociera la noticia, ha habido una ola desmedida de apoyos a la familia de Halyna Hutchins, así como para defender la inocencia de Alec Baldwin y protestar contra el uso de armas reales en los rodajes. El director y amigo de Hutchins, Bandar Albuliwi, empezó con la iniciativa a través de Change.org: «Necesitamos asegurarnos de que esta tragedia evitable nunca vuelva a suceder. No hay excusa para que algo así suceda en el siglo XXI. Ya no se necesitan armas reales en los sets de producción de películas».

Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido continúan a la par que se celebran homenajes en memoria de la fallecida. Alec Baldwin está absolutamente destrozado y en tratamiento psicológico por lo ocurrido.

Otro de los actores de Rust, la película que se rodaba en un rancho de Nueva México y donde tuvo lugar el disparo que acabó con la vida de la directora de fotografía, ha hecho público un comunicado recordando a la malograda mujer: «No estoy seguro de dónde empezar. Ha sido una tragedia de proporciones épicas que aún estamos procesando. A principios de la semana sentí la necesidad de decirle a Halyna cómo de increíble pensaba que era. Le dije lo mucho que me gustaban sus capturas y cómo de emocionante era verla a ella y a su equipo trabajar. De verdad. Se rió y me dijo gracias, dándome un abrazo. Siempre estaré agradecido por ese momento. Tenía un valor y una pasión que se pegaba al resto del equipo. Era inspiradora. Mi corazón y mis plegarias van al marido de Halyna, su hijo y el resto de su familia». Además, tanto él como su familia han donado fondos a la investigación.

En nuestro país, rostros tan conocidos del cine como Santiago Segura o Pedro Almodóvar han querido mostrar su apoyo a Alec Baldwin. El cineasta manchego expresó en las últimas horas sobre el suceso que «esto es terrorífico, aquí eso no ocurre porque las pistolas que utilizamos son pistolas que no funcionan, alguien ha cometido un error enorme, que no es él, cargando esa película porque en los rodajes no se utilizan pistolas de verdad, es una cosa muy rara, lo están investigando, es muy raro».