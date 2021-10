Álvaro Morte ha sido uno de los invitados al estreno del nuevo espectáculo de El Mago Pop. Allí ha sacado unos minutos para charlar con los micrófonos de la agencia de prensa Gtres. Lo primero que ha llamado la atención es su renovado aspecto. El Profesor se ha cambiado de look y ahora luce una melena mucho más larga y una frondosa barba. ¿Gusto o exigencias del guion? Él mismo lo desvela, así como a aquello a lo que ha tenido que renunciar por la fama.

Este último apartado es quizá la cara b de ser un rostro conocido. El anonimato es una de las cosas que más en falta echan los VIP. Morte reconoce que en su caso no es menos: «Dejas de hacer muchas cosas, porque dejas de ser anónimo. Sobre todo cuando vas con la familia. Mis hijos no entienden lo que pasa». Además, añade que sus hijos diferencian entre papá y Álvaro Morte. «Soy yo quien quiere protegerles».

Era imposible tenerlo delante y no preguntarle por el tremendo éxito que está teniendo La Casa de Papel. En poco menos de un mes se podrá ver en Netflix la segunda mitad de la temporada final. Por fin se podrá el broche el atraco más famoso de la ficción en las últimas décadas. Álvaro Morte no quiere dar pistas: «A la gente le gusta mucho. Quedan para el 3 de diciembre los tres últimos capítulos».

A estas alturas, no es ningún secreto que la producción de Vancouver es una de las series -sino la que más- exitosa de la plataforma de contenidos bajo demanda. ¿Cómo se resolverá el atraco al Banco de España? ¿De qué lado terminará la inspectora Alicia Sierra? ¿Quién sobrevive? Son solo algunas de las preguntas que se hace el espectador de cara a esta tanda final de episodios.

Al margen de su presencia en La Casa de Papel, Álvaro Morte ya está trabajando en otros dos proyectos. «Estoy haciendo la serie Sin límites para Amazon sobre la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián el Cano y soy el protagonista”. Por si fuera poco, desvela que da el salto al cine al intervenir en la película Objetos con Jorge Dorado. «Ahora nos vamos dos semanas para Argentina, de ahí el cambio de look. No he parado de hacer cosas».

El buen momento profesional por el que pasa le ha convertido en un actor internacional. Eso sí, incide en todo aquello que ha tenido que dejar de lado para conseguir este prestigio: «Echas de menos la vida anónima. Cuando pierdes la intimidad lo haces de una manera definitiva. En el extranjero te siguen reconociendo». El país en el que más le sorprendió que le reconocieran fue en Tailandia, donde acudió con motivo del estreno de la tercera temporada. Tic, tac, tic, tac, el atraco está cerca de resolverse. ¿Cuál será el desenlace de Álvaro Morte y El Profesor?