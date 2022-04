Blanca Suárez, la inspiración de Marta Hazas y otras ‘celebrities’ para sus looks de photocall

Blanca Suárez no deja de sorprender a sus seguidores. La actriz se ha coronado como uno de los rostros más camaleónicos a nivel nacional, sorprendiendo estilísticamente en todas y cada una de sus apariciones públicas. Tanto es así, que la intérprete ya se ha consolidado como un icono de estilo de otras celebrities, razón por la que algunas como Marta Hazas no han dudado en seguir sus pasos.

Han sido muchas las ocasiones en las que se ha visto que la de Santander ha apostado por ciertos detalles que mucho han recordado a los que ya lució Blanca Suárez en otras ocasiones. Fue el pasado 25 de marzo cuando Marta posó en el photocall de la película Las niñas de cristal con un recogido de pura tendencia. Hazas onduló su melena al agua y hacia atrás, dejando ver sus orejas gracias a unas horquillas que había acomodado en su flequillo a modo decorativo. Estos accesorios se han convertido en un must have de las últimas semanas, aunque lo cierto es que no son algo a lo que no hubiera recurrido ya la intérprete de Las chicas del cable anteriormente. Y es que, era concretamente en 2018 durante una premiere, cuando Blanca se enfundó en un vestidazo de paillette negro y espalda al aire con el que combinó un semirecogido con estas horquillas. Una elección que probablemente ella no llegó a imaginar que más tarde serviría de inspiración para algunas de sus compañeras de profesión.

Pero esta no ha sido la única vez en la que Marta ha demostrado que Blanca es su ejemplo a seguir en cuanto a estilo. Era el pasado 21 de marzo también en Málaga cuando la protagonista de Velvet posaba en la alfombra roja de la ciudad andaluza con un recogido de brillantes que adornaban tanto parte de su rostro como de su pelo. Una opción a la que ya había recurrido en 2020 Suárez durante el Festival de Cine de San Sebastián, patentando unos detalles de lo más elegantes que, pese al paso de los años, siguen siendo objeto de reclamo tanto en maquillaje como en peluquería.

No hay duda de que Blanca Suárez es una de las artistas más atrevidas de nuestro país, motivo por el que juega con sus apariciones en alfombras rojas y photocalls haciendo uso de ciertos looks a los que no cualquier persona recurriría. No obstante, esto ha hecho que lleve ya más de una década siendo toda una it girl en la que se fijan tanto celebrities como fans, y es que, era ya en 2013 cuando Blanca puso de moda dejarse el pelo largo y combinarlo con un flequillo despeinado y abierto, dando así a su imagen un toque de lo más desenfadado. Una opción que, nueve años después, sigue estando muy presente en la actualidad, consiguiendo haber conquistado a Clara Lago, Juana Acosta, Macarena García e incluso a la mismísima Ana de Armas, que pese a estar consolidada en Hollywood no deja de echar la vista atrás hacia sus inicios cuando necesita alguna idea de estilo.