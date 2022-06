Vania Millán y Julián Bayón se han dado el ‘sí, quiero’

¡Vivan los novios! Después de posponer la boda y tras una larga espera, Vania Millán se ha vestido de blanco para darle un romántico ‘sí, quiero’ a Julián Bayón. El escenario elegido ha sido la iglesia de San José, en la madrileña calle de Alcalá. Un precioso templo barroco que ha contado con el célebre dramaturgo Lope de Vega para oficiar la misa. Y, a pocos metros del templo, se celebrará el banquete nupcial después de haber sellado su amor por todo lo alto. Los invitados, entre los que se encuentran algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como Santiago Abascal, se reunirán con los novios en el Casino de Madrid.

El vestido de novia

Como es tradición, la excuñada de Sergio Ramos ha ido de blanco, cambiando por completo su registro y luciendo un estilismo diferente al que lució en su primera boda junto a René. En este día tan especial, la novia ha escogido un diseño de princesa, con corset escotado que ha realzado su figura y falda de vuelo, en un tejido brillante. Además, la novia ha lucido un ramo de rosas y lirios blanco y un velo de 3 metros de largo creado en tul sin glitter.

Y es que, fue ella misma quien adelantó algunos detalles en sus redes sociales. “Quiero hablaros un poco más del Atelier que se ha encargado de mi vestido. La verdad es que lo conocí por recomendación y después de todo un tiempo mirando su Instagram me encantaron todas las marcas y estilos que vi que podía encontrar allí….Desde el estilo más boho al más princesa…Marcas top dedicadas a vestir novias…Y todo en el mismo lugar, algo que agradecí, porque últimamente lo que me falta es tiempo”, contó la novia, dejando entrever que su look nupcial había sido personalizado en su totalidad por ella misma, obra de una marca ucraniana.

Una invitada especial

En 2016, René Ramos y Vania decidieron poner punto y final a su matrimonio. Sin embargo, la que fuera su cuñada, Pilar Rubio, sigue guardando una estrecha relación de amistad con la modelo, por lo que no ha podido faltar en este día tan especial. De hecho, muchos son los rumores que apuntan a que la jurado de El Desafío guarda una complicidad mayor con Vania que con la actual pareja del hermano de su marido. Para la ocasión, la colaboradora de El Hormiguero ha lucido un vestido muselina de seda compuesto por una blusa semitransparente en color negro y cuello halter y una falda de gasa con un colorido estampado. Un estilismo de Chanel valorado, tal y como ha informado Lecturas, en 8.240 euros. Un guiño al que se ha convertido en su nuevo hogar: París.

Otros rostros conocidos que no se han querido perder el enlace han sido Carlos Sobera, que ha acudido junto a su mujer Patricia Santamarina, Ivonne Reyes, Elsa Anka o el cantante Juan Peña. De igual forma, el mundo influencer también ha estado presente en este día tan especial, con Laura Matamoros o Alexandra Pereira. Una boda llena de personalidades del mundo deportivo, de la interpretación, de la televisión… Jedet, Daniela Santiago o el exfutbolista Julio Baptista tampoco han faltado al gran acontecimiento celebrado en pleno centro de la capital.

Quién es el novio

El hombre que le ha devuelto la ilusión a Vania es un doctor que ejerce de titular en una clínica con su nombre ubicada en el madrileño barrio de Chamberí. Tal y como relata su página web es un centro especializado en “Medicina Estética facial y Control de Envejecimiento”. En cuanto a su vida personal, Julián tiene un hijo adolescente con el que se le puede ver compartiendo planes familiares junto a la madre del doctor, Mercedes, y Vania. Y es que, el nuevo matrimonio también tiene la intención de formar su propia familia, pues la miss tiene una reserva de óvulos congelados para ponerse manos a la obra cuanto antes.