De Miss España a su boda con René Ramos: Vania Millán repite experiencia en el altar

Probablemente Vania Millán esté viviendo en estos momentos una de las situaciones más emocionantes de su vida. La modelo está a punto de darse el “sí, quiero” con el doctor de medicina estética Julián Bayón. Un enlace que ambos esperaban como agua de mayo, más aún teniendo en cuenta que tuvieron que posponerlo en un primer momento a consecuencia de la llegada del coronavirus.

Teniendo en cuenta que tan solo quedan escasas horas para ver a la ex de René Ramos vestida de blanco de nuevo, ya son muchos los detalles que se saben sobre esta esperadísima ceremonia para los dos protagonistas del día. De hecho, ya sido ella misma quien ha desvelado algunas minucias sobre nada más y nada menos que su traje de novia a través de sus redes sociales: “Hoy, como prometí, quiero hablaros un poco más del Atelier que se ha encargado de mi vestido. La verdad es que lo conocí por recomendación y después de todo un tiempo mirando su Instagram me encantaron todas las marcas y estilos que vi que podía encontrar allí… Desde el estilo más boho al más princesa… Marcas top dedicadas a vestir novias… Y todo en el mismo lugar, algo que agradecí porque últimamente lo que me falta es tiempo”, contaba la novia, dejando entrever que el vestido ha sido personalizado en su totalidad por ella misma por una marca ucraniana, confesando además que se trataba de algo clásico y en color blanco con ciertos toques de originalidad.

Con respecto a los invitados, la que fuera coronada Miss España confesó para ¡Hola! que formarían parte de su boda algunos famosos conocidos dentro de nuestras fronteras: “Hay muchos amigos míos que son rostros conocidos y, por su puesto, están invitados. Como cualquier evento, habrá que esperar a la semana de antes para la confirmación”, admitía, con la mirada puesta ya en el gran día y en las posibilidades de que acudan presentadores de la talla de Carlos Sobera o Elsa Anka, además de influencers como Laura Matamoros.

Más allá de lo familiar

Pese a que René Ramos y Vania decidieran tomar caminos separados en 2016, la que fuera su cuñada, Pilar Rubio, sigue guardando una estrecha relación amistosa con la modelo. De hecho, muchos son los rumores que apuntan a que la actual esposa del exfutbolista del Real Madrid guardaría una conexión más estrecha con Vania que con la actual pareja del hermano de su marido. Además, ambas han compartido en Instagram algunas imágenes juntas en los días previos a la boda.

Esta sería la segunda vez que Millán pasa por el altar. Ya lo hizo el pasado 20 de julio de 2014 en el Castillo de Viñuelas, enlazándose así en matrimonio con el hermano y representante de Sergio Ramos en torno a las 18:30 horas de la tarde. Para esa ocasión, Vania lució un diseño de Isabel Basaldúa, el cual combinaba transparencias y detalles de encaje para dar lugar a un vestido de ensueño y de lo más elegante. ¿Conseguirá sorprender de nuevo?