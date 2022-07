La declaración de intenciones de Santi Millán tras la polémica por su vídeo viral

Lo que todo el panorama nacional esperaba desde hace unas semanas, ha sucedido. Unos días después de que tuviera lugar el polémico escándalo con un vídeo íntimo suyo como gran protagonista, Santi Millán ha reaparecido en redes sociales. Lo ha hecho con una impactante imagen junto a su esposa que parece ser toda una declaración de intenciones por su parte y una demostración de que con ella todo sigue yendo igual de bien.

A través de su cuenta de Instagram personal, el conocido maestro de ceremonias de Got Talent hacía pública una imagen cargada de complicidad junto a Rosa Olucha. En ella, puede verse a ambos posar haciendo una X mientras disfrutan de un festival de música. Este no es otro que el 2022 Festival Cruïlla, en Barcelona, el cual se celebra desde el 6 hasta el 9 de julio en la Ciudad Condal. El presentador y su esposa se presentaron en el Parque del Forum para ser testigos del concierto de Residente, el cual fue todo un éxito en el que el rapero puertorriqueño tuvo oportunidad de mostrar sus temas propios y algunas adaptaciones de Calle 13.

En cuestión de instantes, la instantánea alcanzaba los miles de “me gusta” y las reacciones por parte de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que están Paula Echevarría o Marta Torné. Ambas celebrities quisieron mostrar su apoyo a Santi tras lo sucedido a golpe de comentarios cargados de cariño, aunque no fueron las únicas. Una bonita manera de demostrar que ni la polémica ha conseguido empañar la buena imagen que se tiene de Millán en prácticamente todos los rincones del país. Por su parte, Rosa también quiso postear esta fotografía en su Instagram, aclarando así que sigue manteniendo la misma postura que hace unos días, cuando acaparaba la primera plana mediática para sacar la cara por su marido en medio del vendaval. Además, ella misma compartió una serie de stories en los que demostraba que la jornada musical había sido de lo más divertida para ellos, habiendo aprovechado para compartir tiempo con otros seres queridos, y cómo no, para cantar las canciones de los artistas invitados.

Pese a que todo el mundo creía que Olucha podría haberse llegado a sentir un tanto molesta o engañada a raíz de la emisión de este vídeo, lo cierto es que ocurrió todo lo contrario. De manera inesperada, la directora de programas tomaba la palabra en sus plataformas 2.0 para hablar largo y tendido sobre el tema con el único objetivo de zanjarlo definitivamente: “Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. SUYA y de nadie más. No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan, existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal”, confesaba, dejando entrever que su relación no era convencional y que, pese a haber superado otros baches en el pasado, el matrimonio continúa al pie del cañón.