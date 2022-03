Marta Torné vuelve a la televisión. A sus cuarenta y cuatro años, la presentadora regresa a la pequeña pantalla para presentar el talent Eufòria junto al cantante Miki Núñez, que va a emitirse en TV3. A pesar de su dilatada experiencia, es la primera vez que la catalana se pone al frente de un programa de este tipo. Un talent cuyo objetivo es encontrar la mejor voz de Cataluña y que va a contar con personalidades como Marc Clotet, Elena Gadel o el rapero Lildami como jurado.

En una entrevista a El Español, la actriz ha confesado que está muy contenta con este nuevo proyecto, que llega de la mano de la misma productora con la que colaboró en uno de sus últimos proyectos en televisión, Persona infiltrada.

A pesar de que es la primera vez que se pone al frente de un espacio de estas características, lo cierto es que en sus inicios ya demostró sus dotes para el canto, en concreto, en Vitamina N, con Jordi González: “¡en esa época me atrevía con todo!”, ha dicho. Además, también participó como invitada en una de las ediciones de Tu cara me suena, aunque no tiene claro si aceptaría una nueva colaboración: “no lo sé, es un programa que tienes que ir a pasártelo bien. Ojalá saliese, pero creo que ahora están cogiendo a otro tipo de perfiles con los que yo me quedo fuera. No lo sé, no me lo he planteado”, ha comentado.

Su participación en MasterChef Celebrity ha sido importante para empatizar con los concursantes, aunque reconoce que los formatos son muy diferentes: “no puedes compararlo con un programa show culinario ya que Euforia está más basado en un programa musical”, ha recalcado en sus declaraciones al diario.

Aunque ahora está centrada en esta nueva faceta como presentadora, no ha dejado de lado su carrera como actriz. Recientemente ha participado en la serie Los espabilados, y muy pronto va a aparecer en un proyecto de Netflix junto a Eduardo Casanova.

Una de las personas más relevantes en su carrera ha sido Jordi González, que ahora se está tomando un tiempo de descanso. Marta reconoce que con él aprendió muchísimo, pero que todavía le impone. De hecho, a su marcha a Telecinco, fue ella la encargada de sustituirle al frente de Vitamina N. No obstante, considera que esto no fue una buena decisión y que no debería haber aceptado: “no fue una decisión acertada. Yo estaba yendo a Madrid con una borrachera de éxito, me creía que sería la nueva Ana Rosa Quintana y me hicieron un contrato de cadena en 8TV. Entiendo que no funcionase y el batacazo que me pegué”, ha confesado.

La presentadora coincidió con Rocío Carrasco durante el programa Hable con ellas. Marta reconoce que mantiene una buena relación tanto con ella como con Fidel Albiac. De hecho, habla habitualmente con ella porque tienen mucha amistad. A pesar de esto, no comentan las polémicas de los últimos tiempos: “ella ya formaba parte de este universo del corazón, y hemos intentado nunca hablar de este tema porque para ella es más saludable”, ha comentado.