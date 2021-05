Jordi González que siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad ha hecho su confesión más dura hasta la fecha en su entrevista en ‘Planta Baixa’ para TV3. El mítico presentador que lleva unas pocas semanas al frente del espacio ‘Conexión en Honduras’ de ‘Supervivientes 2021’, ha relatado sin tapujos que sufrió depresión y que durante el confinamiento causado por la pandemia llegó a perder la mitad de sus ahorros. Una situación límite que provocó que el comunicador tocara fondo.

«Yo nunca había estado deprimido. Había estado mal en alguna época de mi vida, pero deprimido, no. En ese momento, empecé a deprimirme», ha confesado públicamente dejando atrás todo tipo de tabúes. Además, ha revelado que su terapia fue leer noticias a partir de las 18:00 de la tarde. Sin embargo, eso no ha sido todo porque el catalán en un arranque de sinceridad ha dado a conocer que atravesó un complicado momento económico. «Perdí la mitad de todos mis ahorros en una semana, porque las bolsas se hundieron. Tengo dinero en bolsa como mucha gente. Lo que yo había ahorrado durante toda mi vida se redujo a la mitad”, ha desvelado sobre este complicado episodio por el que tuvo que pasar.

Después de sacar a la luz estos detalles sobre su vida privada, el rostro de Mediaset ha vuelto a repetir que quiere dejar la televisión. «Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces que me quiero retirar y es cierto. Estoy en una empresa que me valoran mucho. Me siguen dando trabajo y yo no me quejo, pero también me gustaría no trabajar», ha sentenciado. Sin embargo, eso no ha sido todo porque también en la misma entrevista ha anunciado cómo y con qué edad morirá. «Estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años de un infarto en un avión. Te estoy dando una primicia. Lo sé desde siempre, es una cosa instintiva”, ha dicho con toda seguridad el presentador.

No es la primera vez que Jordi supuestamente puede ver el futuro. Él mismo ha explicado que tiene el don de la adivinación y que puede saber si lo que espera una mujer embarazada es un niño o una niña, y que incluso ha llegado a adivinar a varias chicas que estaban esperando un bebé antes de que ellas mismas lo supieran. Unas confesiones que, sin duda, han sido de lo más comentadas en la Red.

Jordi González lleva cerca de 20 años formando parte de Telecino, cadena que impulsó su carrera profesional pese a tener un extenso curriculum, pues es necesario recordar que comenzó en Radio Poular en Reus de manera casual. No obstante, el holding italiano ha ido apostando por él desde entonces, concretamente desde que presentó ‘Corazón abierto’ en 2003. Después vinieron‘La Casa de tu Vida’, ‘Engaño’, ‘Esta cocina es un infierno’, ‘Díselo a Jordi’, ‘La Noria’, ‘Hormigas Blancas’, ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’, entre otros formatos.