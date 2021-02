La cuenta atrás ha comenzado. La nueva edición de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina, además de los nombres de los posibles concursantes, entre los que suenan Melyssa Pinto (‘La isla de las tentaciones’), Rafael Amargo o Mar Torres, también comienzan a sonar los presentadores que podrían estar frente al formato de supervivencia.

Como es de esperar, Jorge Javier Vázquez volverá a repetir en el puesto de presentador de las grandes galas y Lara Álvarez estará en Honduras, viviendo el día a día de los concursantes y encargándose no solo de las pruebas, también de las conexiones que cada domingo se realizarán con España. Pero no estarán solos. Un año más, confirma en su cuenta de Twitter ‘Telemagazine’, Jordi González repetirá en su papel de conductor de los debates, uno de los espacios más polémicos relacionados con el concurso de supervivencia y es que es ahí donde los colaboradores y los familiares de los náufragos sacan toda su pasión.

Jordi González vuelve a Telecinco y será de nuevo el presentador del debate de #Supervivientes2021 pic.twitter.com/2e9wx7dF5K

Sin duda, esta es una buena noticia para el catalán que el pasado año salió con un sabor agridulce de la última edición. Cuando el concurso estaba a punto de concluir, se conoció que no sería él el encargado de conducir el último debate, sino su compañera de cadena Sonsóles Ónega. Una decisión sorprendente que le llevó a cerrar su perfil de Instagram por la polémica que se generó -una cuenta que aún no ha abierto, solo mantiene la de Twitter-, lo que muchos interpretaron como señal del malestar que le produjo no ser él quien estuviera al frente del último debate, en el que históricamente se reúnen todos los concursantes.

«La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a @Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi IG porque sí», desvelaba poco después en la red social del pajarito azul, poniendo punto final a la polémica.

Si bien en un primer momento se temió que esto se tradujera en que González no continuara trabajando con Mediaset, esto se desmintió a finales del pasado año, cuando aparecía en un vídeo promocional de la cadena junto al resto de sus presentadores. Eso sí, por lo que se podía ver en dicho vídeo todo apuntaba a que le veríamos al frente de ‘Viajeros Cuatro’, un formato que ya estuvo presentando en el pasado pero que de momento no ha regresado a la parrilla televisiva.

Tenemos tantas ganas de 2021 que nos hemos vuelto locos con todos estos estrenos pic.twitter.com/F9Nyf9C9HT — Mediaset España (@mediasetcom) December 29, 2020

Hasta que se estrene de nuevo ‘Viajeros Cuatro’, Jordi regresará a ‘Supervivientes’, donde se le ve muy cómodo y puede demostrar todo su talento como presentador. Todavía es un misterio cuándo comenzará esta nueva edición tan esperada, pero seguramente sea en primavera. Pese a que el coronavirus sigue presente en todos los países del mundo, el virus no es nuevo para el formato de Telecinco, al que la primera ola le pilló en plena emisión de la edición y le tocó desvelar a los concursantes una verdad que a muchos les costó creer. Ahora que la Covid-19s sigue siendo real, tomarán todas las medidas necesarias para que los concursantes y medios del equipo puedan vivir la emocionante aventura sin correr ningún riesgo.