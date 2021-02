Fue en abril del año pasado cuando Mar Torres confirmaba su ruptura con Froilán. La joven daba por terminada su historia de amor con el nieto mayor de don Juan Carlos y doña Sofía que había comenzado tres años antes, aunque a lo largo de su relación sufrieron varios altibajos. «Yo tomé la iniciativa, pero fue algo de los dos», aseguró entonces a la revista ¡Hola!. «Le sigo queriendo muchísimo. Si necesita algo de mí, yo voy a estar. Y si yo necesito algo de él, sé que va a estar», añadía. En agosto, la ‘it girl’ confirmaba en sus redes sociales que tenía el corazón ocupado de nuevo por un joven que respondía al nombre de José Hernández y que se deshacía en detalles románticos con ella.

Pasado el verano y tras superar el primer semestre en la Universidad, Mar y Froilán, han vuelto a dar buena cuenta de su sintonía. Ha sido precisamente a las puertas de la facultad en la que comparten estudios donde se han dejado ver compartiendo una amena charla mientras fumaban un cigarrillo tras finalizar la jornada. En un momento dado, el hijo de la Infanta Elena no ha dudado en abrazar a su exnovia y besarla en la frente. Un gesto que confirma que entre ellos sigue existiendo una bonita amistad. Ella misma así lo dijo a la revista Vanity Fair en diciembre de 2019: «Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos».

Un frase que hoy cobra más importancia que nunca. Y no solo por esta actitud tan cariño de Froilán hacia la que ha sido su novia durante tres años. Su vida en Instagram le ha traído un nuevo disgusto. Es en sus redes sociales donde, no solo comparte su trabajo como influencer, si no que es también el lugar donde no ha dudado en opinar y en defender a quien fuera su cuñada, Victoria Federica, cuando la actualidad la mantuvo en medio de la polémica. Pero esta vez ha sido ella ‘la diana’. Todo después de haber publicado unos fotografía posando con un sugerente conjunto de ropa interior de color rojo. Mar ha reaparecido en sus ‘stories’ sin poder controlar el llanto, para denunciar los brutales insultos que ha recibido tras compartir esa imagen.

Lo que más le ha dolido no han sido los improperios, si no que las personas que le han criticado son muy cercanas a ella, incluyendo «familiares»: «Hoy he recibido unos mensajes muy duros en los que me dicen que soy una prostituta», explica llorando desconsoladamente. «No es la primera vez que sufro esto. Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo, no hago daño a nadie», dice totalmente derrumbada. «Solo pido que haya respeto, no entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera. Hacéis mucho daño», ha admitido muy disgustada.

Aunque sigue con sus estudios universitarios, Mar ha puesto el foco en los medios de comunicación. Ha empezado ejerciendo de influencer, como buena apasionada de la moda que es, y en su perfil de Instagram suele compartir, con sus más de 44.000 seguidores, looks, trucos de belleza, restaurantes, y cambios de imagen. Algo que le ha hecho ser criticada y alabada a partes iguales.

Pero quiere ir más allá y ya ha dejado entrever que ha fichado para ser una de las concursantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’, para darse a conocer: «Todo el mundo me tacha como una niña de papá, pero en realidad no lo soy». «Estoy muy centrada en la Universidad aunque poco a poco iréis viendo cosas nuevas de mí», explicó emocionada hace unos días. Habrá que esperar a verla tirarse de un helicóptero en Honduras.