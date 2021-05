Jordi González predice cuándo, cómo y dónde morirá

Jordi González es uno de los presentadores estrella de Mediaset. A pesar de sus salidas y entradas de la parrilla televisiva, el periodista suele tener un hueco para él en cada temporada y, según sus últimas declaraciones, hay Jordi para rato.

La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a @Telecinco es estupenda y va para largo.

Y he apagado mi IG porque sí. — Jordi González (@jordiGlez) June 11, 2020

El catalán ha concedido recientemente una entrevista a la televisión autonómica catalana donde, hablando de libros, ha sorprendido al predecir la fecha, el motivo y el lugar de su muerte. Todo comenzó cuando Jordi, de 59 años, contó que acostumbra a leer la novela ‘Cien años de soledad’ cada diez años, y calculó que aún la leería dos veces más. Esta previsión llamó la atención del presentador, que quiso saber en base a qué daba ese dato su invitado, y fue entonces cuando González terminó por dejarle con la boca abierta.

«Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión», aseguraba el presentador de ‘Supervivientes’. «¿Eso cómo lo sabes? ¿es una cosa tuya instintiva?», le preguntó su interlocutor. «Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: ‘Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo’. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?». Además, el rostro de Telecinco confesó que acostumbra a saber si lo que espera una mujer embarazada es un niño o una niña, y que ha llegado a decir a chicas que estaban embarazadas antes de que ellas mismas lo supieran.

Pero no solo de este don sobrenatural habló Jordi González. Al ser un apasionado de la lectura, la pregunta de por qué no escribe algo sobre los casi 40 años que lleva trabajando en televisión era casi obvia, pero de nuevo la respuesta fue sorprendente. «En todo este tiempo solo he conocido a cuatro personas, cuatro, que son cuatro personas cretinas. Claro, yo no puedo hacer un libro sin hablar de estas cuatro personas porque forman parte del universo de la tele, porque además, las cuatro, qué casualidad, hacen pantalla. Entonces, o no las menciono, que sería absurdo, o miento, y eso no lo quiero hacer.

Y así, con estas declaraciones que pueden transformarse en toda una bomba en el universo de Mediaset, Jordi González dejó en el aire sus posibles memorias televisivas. Que de ser publicadas algún día tendrán en su interior cuatro nombres de presentadores que, según su manera de pensar, no son tan buenas personas como podría parecer a través de la pequeña pantalla.