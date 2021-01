Carola Baletzena anuncia que está embarazada con un divertido vídeo

Acaba de celebrar su 41 cumpleaños y Carola Baleztena ha sorprendido a todos desvelando la mejor de las noticias: está embarazada. Y lo ha hecho con un divertido video publicado en sus redes sociales. A ritmo de Rosario Flores, bailando y luciendo su tripita, la actriz y presentadora ha anunciado que está esperando, junto a su marido Emiliano Suárez, a su primer hijo en común. «El secreto no da para más…», comienza diciendo mientras baila poniéndose de perfil y levantándose la camiseta para lucir barriguita. «Entramos en el tercer trimestre con más miedo que otra cosa, pero felices de que hasta ahora todo esté yendo viento en popa».

Carola posa muy sonriente, emocionada y muy feliz. Una felicidad compartida con todos sus seres queridos, que no tardaron en inundar sus redes sociales con mensajes de felicitaciones y cariño. Una de las más especiales la de su marido, que con el sentido del humor que le caracteriza escribió: «No me digas!!!!!!!! Lo sabía. Te quiero amor. Todo va a salir bien». Sin duda un deseo de todos. Carmen Lomana así se lo hizo saber con su mensaje: «Qué alegría enorme!! Todo va a ir estupendo y tendréis un bebé precioso». Paula Echevarría, Martina Klein, Cari Lapique, Dafne Fernández o Fiona Ferrer, fueron otros de los rostros conocidos que enviaron sus mejores deseos a la pareja.

Por su parte, Emiliano ha hecho gala de su carácter jovial y, tras compartir varias de las felicitaciones que han hecho llegarles algunos de sus amigos, él mismo ha publicado una imagen de lo más divertida en la que aparece de perfil, con una abultada tripa y el mensaje: «Sí amigos. Los rumores eran ciertos. Yo también estoy embarazado».

En esta ocasión y como muy bien explica Carola, han preferido ser prudentes y no adelantar ‘el notición’, hasta que no han estado completamente seguros de que todo marcha como lo previsto. Perder el bebé que esperaban hace algo más de doce meses, fue un duro varapalo del que salieron fortalecidos y mucho más unidos si cabe.

Este nuevo embarazo es una noticia muy esperada por todos y que viene a poner el punto de alegría en la vida de la presentadora después de haber perdido un bebé en septiembre de 2019 en el sexto mes de gestación, y de haber dicho adiós a su padre unos meses antes. Este bebé tan esperado por el matrimonio, sus respectivos hijos, familia y amigos, llegará en un momento muy dulce para los dos. Llevan cinco años juntos y con la llegada de su primer hijo en común, ampliarán la familia numerosa que han formado. Emiliano aportó al matrimonio dos hijos, un niño y una niña nacidos de su unión con Bárbara Pérez Manzarbeitia, mientras que Carola también tenía a sus dos niñas pequeñas, nacidas de una relación anterior.

Horas antes de anunciar su embarazo, Carola soplaba las 41 velas de su cumpleaños. Una celebración que ha disfrutado en casa con los suyos debido al paso de la borrasca Filomena. «Hoy sin lugar a dudas ha sido el cumpleaños más especial, ante las adversidades siempre hay que sacar el lado positivo. Sorpresas de verdad, hechas con amor verdadero, pasándolo en familia y con la mayor ilusión por ver a todos haciendo lo imposible para sorprenderme y verme feliz. Estoy muy emocionada por esto y por todos los mensajes que he recibido de la gente que me quiere y de todos los que me seguís por aquí que sois muchísimos», escribió Carola Baleztena en su perfil de Instagram. Y lo mejor estaba por llegar.