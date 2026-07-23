Miguel Ríos reaparece un mes después de sufrir un traumatismo craneal: «Me caí de espaldas»

La vida vuelve a sonreír a Miguel Ríos (82). Después de que hace tan solo unas semanas sufriera un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal leve y le obligó a cancelar varios compromisos profesionales, el cantante ha reaparecido ante las cámaras con una gran sonrisa y un mensaje de absoluta tranquilidad. Visiblemente recuperado, el artista ha querido explicar en primera persona cómo se produjo la caída y cómo afronta esta nueva etapa, marcada por su regreso a los escenarios.

«Me encuentro estupendamente. Afortunadamente, está remitiendo el hematoma. Ya he hecho un bolo el otro día en Santurtzi y el próximo sábado canto en el Starlite de Marbella», comenzaba a decir, confirmando que ya ha retomado su agenda profesional, tal y como adelantó hace unos días a través de sus redes sociales.

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En cuanto a las recomendaciones médicas que ha recibido de cara a sus próximos conciertos, Miguel Ríos ha respondido, con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado, que el único consejo que le dio el especialista fue que evitara dar demasiados saltos sobre el escenario. Una advertencia a la que reaccionó con una divertida respuesta. «Con el rock and roll es imposible parar las caderas, pero por lo menos yo las muevo bien», bromeaba.

Aprovechando su intervención con los micrófonos de Europa Press, el veterano músico también quiso aclarar cómo se produjo el accidente que le mantuvo alejado de la vida pública durante varias semanas. Según explicó, todo ocurrió mientras subía las escaleras de su casa con una bandeja en las manos. «Intentaba salvar la bandeja que llevaba y no la cabeza. Y así me pasó», confesaba con total naturalidad. Afortunadamente, el percance se quedó en el susto y su evolución ha sido favorable desde el primer momento. «Pero bueno, ya estamos bien y ya ha pasado. Así que con muchas ganas de ver a la gente que me quiere y que yo quiero muchísimo», concluía, recalcando la ilusión que siente por reencontrarse con su público y seguir disfrutando de la música sobre los escenarios.

La mayor preocupación de Miguel Ríos tras su accidente

Además de atender a Europa Press, Miguel Ríos también ha dado su primera entrevista en televisión tras lo ocurrido. Y lo ha hecho en el plató de Y ahora Sonsoles, donde, aparte de hablar sobre su accidente, también ha confesado cuál es la cuestión que más le preocupó durante toda su recuperación. «Cancelar los conciertos es terrible y sobre todo cuando sabes que la gente hace muchos esfuerzos para poder ir a verte. Las entradas no son baratas y juntan dinero y hacen muchas colas. Y la verdad es que lo sientes mucho. Son muchos planes tirados por la borda. Afortunadamente, pudimos reubicar un par de conciertos y estamos ya ahí», contaba.