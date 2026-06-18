Preocupación por Miguel Ríos: sufre un traumatismo craneal y se ve obligado a parar su gira

La preocupación se ha instalado entre los seguidores de Miguel Ríos después de conocerse que el legendario cantante granadino ha sufrido un accidente doméstico que le ha provocado un traumatismo craneal leve. Como consecuencia de esta inesperada situación, el artista, de 82 años, se ha visto obligado a cancelar dos de los conciertos que tenía programados en los próximos días, siguiendo las recomendaciones de los especialistas que supervisan su recuperación.

La noticia fue comunicada a través de un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del cantante. En el comunicado, su equipo explicó que el accidente se produjo el miércoles 17 de junio y que, aunque la evolución del artista es favorable, los médicos le han recomendado guardar reposo durante varios días para garantizar una recuperación completa y evitar cualquier posible complicación derivada del golpe recibido en la cabeza.

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El propio entorno de Miguel Ríos ha querido transmitir tranquilidad. Según han explicado, el cantante se encuentra estable y animado, aunque profundamente disgustado por no poder cumplir con los compromisos adquiridos. «Pronto volverá a la carga, pero ahora tiene que guardar reposo por orden médica», señalaron sus representantes, insistiendo en que el parón tiene carácter preventivo y que la prioridad absoluta es preservar la salud del artista.

La noticia ha generado una inmediata oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Miles de seguidores han expresado sus deseos de una pronta recuperación para uno de los músicos más queridos y respetados de la historia de la música española. No es para menos. Miguel Ríos forma parte del patrimonio cultural de varias generaciones y ha sido una figura fundamental en la consolidación del rock en español.

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