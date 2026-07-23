Javier Modi, nutricionista y experto en salud: «Para refrescarnos, lo primero que hacemos es echarnos agua fría por la cabeza, pero no es una buena idea»

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Esta semana España sufre una nueva ola de calor, con temperaturas por encima de los 40 grados en varias zonas del país, de modo que cualquier consejo para combatir el calor se ha convertido en oro para muchos ciudadanos. En este contexto, un vídeo del nutricionista Javier Modi, conocido en TikTok como @javiermdhealth, se ha hecho viral al cuestionar uno de los gestos más habituales cuando el termómetro se dispara: echarse agua fría por la cabeza o colocarse una toalla helada en la nuca. Y según explica, ese alivio inmediato puede no ser tan eficaz como parece.

Es algo que muchas personas hacen casi de manera automática porque recibimos tanto calor sobre la cabeza, que pensamos que el agua fría nos aliviará, pero lo cierto es que ese hábito tan extendido es precisamente el que ha puesto en duda Javier Modi en uno de sus últimos vídeos. El divulgador, que acumula miles de seguidores en redes sociales, plantea una idea que ha llamado la atención, y es que sentir frescor no siempre significa que el cuerpo se esté enfriando de verdad.

Echarnos agua fría por la cabeza, pero no es una buena idea

«Si este verano tienes mucho calor, probablemente estés cometiendo un error que casi todo el mundo hace», arranca el experto en su vídeo. A partir de ahí describe una escena muy reconocible: el momento en el que el calor aprieta y el agua acaba directamente sobre la cabeza o la nuca. No es raro verlo tampoco en el deporte, añade y es verdad, ya que durante años ha sido habitual ver a jugadores o atletas con toallas frías sobre el cuello en pleno esfuerzo. De hecho, incluso en el último mundial de fútbol, más de un jugador aprovechaba las pausas de hidratación no sólo para beber sino para coger una botella y tirársela por encima.

Y el porqué se hace esto tiene cierta lógica ya que parece que si enfrías una zona sensible, el cuerpo debería notar ese alivio y responder bajando su temperatura. Pero esa idea, según explica, no es tan exacta como parece. El cuerpo humano regula el calor de forma mucho más compleja y no siempre responde de manera directa a ese tipo de estímulos externos.

Por qué la nuca puede engañar al cerebro

El problema, según explica, está en cómo interpreta esa información el organismo. En la zona de la nuca existen receptores de temperatura que envían señales al cerebro. Al enfriarlos, la sensación de calor disminuye de forma casi inmediata, lo que hace que la persona perciba alivio. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la temperatura corporal central haya bajado en la misma medida. Es decir, el cuerpo puede seguir acumulando calor mientras la sensación externa es más llevadera.

Dicho de otra forma: el cerebro puede interpretar que todo está bajo control cuando, en realidad, el organismo todavía necesita disipar calor. Y no, no es lo que la mayoría piensa. Por eso insiste en que ese alivio rápido puede resultar engañoso. Funciona a nivel de percepción, pero no siempre a nivel fisiológico, que es lo que realmente importa cuando las temperaturas son muy elevadas.

Lo que propone para refrescarse mejor

Frente a ese gesto tan habitual, el nutricionista propone dos alternativas bastante sencillas. La primera pasa por algo básico: beber agua fría poco a poco. No de golpe, sino a pequeños sorbos, para ayudar al cuerpo a regularse desde dentro. Según explica, este hábito puede favorecer una reducción más efectiva de la temperatura corporal, además de mejorar la hidratación, algo fundamental durante los episodios de calor extremo. En este sentido, coincide con las recomendaciones generales de los expertos en salud.

La segunda opción es menos conocida, pero resulta especialmente llamativa. Consiste en mojar con agua fría las palmas de las manos o las plantas de los pies. Según explica, estas zonas contienen vasos sanguíneos que facilitan la pérdida de calor así que al enfriarlas, se puede favorecer un intercambio térmico más eficiente, ayudando al organismo a liberar calor de forma más efectiva que si solo se actúa sobre la cabeza o el cuello. Es un gesto menos intuitivo, pero que, según indica, puede ser más útil en situaciones de mucho calor.

Las recomendaciones que no cambian en plena ola de calor

Más allá de estos consejos, los expertos insisten en lo de siempre. Hidratación constante, evitar las horas centrales del día y buscar espacios frescos siguen siendo las medidas más importantes cuando las temperaturas se disparan. También se recomienda usar ropa ligera, evitar comidas copiosas y reducir la actividad física intensa durante las horas de más calor. Son pautas básicas, pero siguen siendo las más eficaces para prevenir problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.

Por otro lado, síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso o confusión pueden ser señales de alerta. En esos casos, lo más recomendable es actuar con rapidez, buscar un lugar fresco e hidratarse, y acudir a los servicios sanitarios si la situación lo requiere. En plena ola de calor, pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Y, aunque mojarse la cabeza siga siendo una reacción habitual, cada vez más expertos coinciden en que no siempre es la mejor solución.