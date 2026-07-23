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El Ministerio reconoce que no existe un sistema de vigilancia epidemiológica específico ni un registro nacional de casos importados de esta enfermedad vírica, pese a los antecedentes detectados en España y al reciente brote internacional asociado a un crucero.

España carece de protocolos específicos de vigilancia epidemiológica frente al hantavirus. Así lo reconoce el propio Ministerio de Sanidad en una respuesta oficial remitida a través del Portal de Transparencia, en la que admite que esta enfermedad no dispone de un sistema específico de seguimiento ni forma parte de las patologías sujetas a vigilancia epidemiológica nacional.

Hay que recordar que la preocupación por el hantavirus se disparó en España el pasado mes de mayo tras el brote registrado a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, que había zarpado de Ushuaia (Argentina). El buque llegó a Canarias con un balance de tres fallecidos y varios casos confirmados de infección por el virus Andes, la única variante del hantavirus con capacidad demostrada de transmisión entre personas. Entre los pasajeros viajaban 14 españoles, que fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecieron en cuarentena y bajo seguimiento sanitario.

Posteriormente, uno de ellos dio positivo durante el periodo de vigilancia, aunque permaneció asintomático. El episodio obligó a coordinar la respuesta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y las autoridades sanitarias españolas.

La respuesta ministerial pone de manifiesto un vacío en la preparación sanitaria frente a un virus potencialmente grave, cuya transmisión está asociada principalmente a roedores y que puede provocar cuadros como la fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome pulmonar por hantavirus. El reconocimiento llega, además, después de que este año se registrara un brote internacional vinculado a un crucero y tras los antecedentes detectados en España en los últimos años.

Según explica el Ministerio, «no existen protocolos de vigilancia epidemiológica específicos para el hantavirus», ya que esta infección no está incluida entre las enfermedades objeto de vigilancia nacional. Esta circunstancia implica que tampoco existe un registro específico de casos importados de viajeros procedentes de zonas de riesgo.

En la resolución también se recuerda que, en 2022, el Centro Nacional de Microbiología confirmó la presencia del virus Tula —un hantavirus— en topillos campesinos capturados en Castilla y León. Sin embargo, Sanidad asegura que no emitió ninguna alerta específica al considerar que los casos investigados estaban relacionados con tularemia y que la detección del virus se produjo en el marco de un estudio científico sobre fauna silvestre.

Sin vigilancia específica

La ausencia de protocolos específicos supone que España no dispone de un sistema de vigilancia diseñado para monitorizar de forma continuada la evolución del hantavirus, recopilar información epidemiológica homogénea o elaborar un registro nacional de casos.

Así, pese a la mayor alerta generada por este episodio internacional y al despliegue de medidas excepcionales para controlar a los pasajeros procedentes de Argentina, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que España sigue sin disponer de protocolos específicos de vigilancia epidemiológica para el hantavirus ni de un registro nacional de casos importados.

El Ministerio también reconoce que no puede facilitar datos sobre casos importados detectados en viajeros procedentes de países con circulación del virus, precisamente porque esa información no se recopila de forma específica dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

No obstante, Sanidad sostiene que, si apareciera un caso humano confirmado, las comunidades autónomas activarían las actuaciones previstas para enfermedades transmisibles, realizando la investigación epidemiológica correspondiente y notificando la información a través de los mecanismos generales de salud pública.

El brote del crucero

La respuesta oficial también hace referencia al brote registrado este año entre pasajeros de un crucero internacional, que obligó a activar los sistemas de coordinación sanitaria entre distintos países.

Según explica el Ministerio, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recibió la notificación a través del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana de la Unión Europea (EWRS). A partir de ese momento se inició la coordinación con las comunidades autónomas para localizar a los pasajeros residentes en España y realizar el seguimiento correspondiente.

El documento señala que la actuación se desarrolló conforme a los procedimientos internacionales de intercambio de información y coordinación sanitaria establecidos para este tipo de eventos.

El antecedente de Castilla y León

Otro de los aspectos recogidos en la respuesta es la detección, en 2022, del virus Tula en roedores capturados en Castilla y León durante investigaciones relacionadas con la circulación de tularemia.

Sanidad precisa que aquella identificación no motivó una alerta específica sobre hantavirus porque no se detectó un incremento de casos humanos asociado a ese virus y porque el hallazgo formaba parte de un estudio de vigilancia en fauna silvestre.

Un debate sobre la preparación

La respuesta oficial abre el debate sobre el grado de preparación del sistema sanitario frente a enfermedades emergentes o poco frecuentes.

Mientras el Ministerio sostiene que el riesgo actual es bajo y que existen mecanismos generales de respuesta ante enfermedades transmisibles, el documento confirma que España carece de una vigilancia epidemiológica específica del hantavirus y que tampoco dispone de un registro nacional de casos importados.