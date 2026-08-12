Un experto avisa del peligro de fijar la mirada en el eclipse: «Los problemas pueden ser irreversibles»

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España entera está pendiente del eclipse que se producirá en apenas unas horas. El deseo de todos es verlo. Pero, ¿es perjudicial ver el eclipse para el ojo humano?, ¿cuál es el tiempo continuado al que podemos exponer la visión a la mirada fija y directa al eclipse?, ¿puede tener consecuencias mirar continuadamente el eclipse y especialmente para las personas que sufren algún tipo de patología visual?, ¿por qué no es bueno mirar directamente durante un largo periodo cómo se va produciendo el eclipse? Según explica el oftalmólogo alicantino doctor Enrique Chipont, hay que «llevar cuidado, utilizar gafas homologadas y utilizar el tiempo con periodos de descanso». Porque «las lesiones pueden ser muy graves y los problemas irreversibles».

Todo ello se fundamenta en que mirar al sol «no es bueno». Porque el cristalino, en palabras del experto, es una lupa que tenemos dentro del ojo. Y lo que hace es que concentra los rayos de sol en un solo punto de la retina. «Por eso, somos capaces de ver bien. Pero el sol no solamente emite luz, sino que emite calor. Y cuando concentramos en un solo punto microscópico no solo la luz, sino el calor del sol, lo que hace es que quema como una lupa».

Y lo que ocurre en la retina, cuando hay una pequeña quemadura, como puede ser el caso de una visión prolongada hacia el astro, se hace una ampolla, como ocurriría si la zona quemada fuera cualquier otra parte del cuerpo: «Esa ampolla en la retina se llama quemadura solar o maculopatía solar. Como el resto de ampollas, con mucha suerte, se va sin dejar secuelas. Pero en algunos casos, esa ampolla se va con una pequeña cicatriz, que puede hacer con el tiempo que se vea bien». Las quemaduras solares, según explica el doctor Enrique Chipont, «tienen muy mal arreglo en la retina».

Y, ¿cómo podemos ver un eclipse o cómo podemos mirar al sol sin los riesgos de quemarnos? El experto aconseja la utilización de cristales homologados que impidan el paso de determinadas frecuencias de radiación. El doctor Chipont recuerda también que cualquier persona que tenga problemas visuales «debería evitar mirar directamente al sol. Y si lo hace, que lo haga de forma intermitente y en periodos cortos». El experto sitúa el eclipse parcial como mucho más peligroso que el total, porque, según explica, hay muchos más rayos periféricos que llegan a la retina.