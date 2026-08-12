Qué hacer si te has hecho daño en los ojos tras ver el eclipse solar: la Comunidad de Madrid activa un protocolo especial

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Ver el eclipse solar sin la protección adecuada puede causar daños graves en la retina, conocidos como retinopatía solar, una lesión potencialmente irreversible incluso tras exposiciones muy breves. Lo más peligroso es que los síntomas no siempre se manifiestan de forma inmediata, sino horas después del fenómeno. Las señales de alerta incluyen visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual, fotofobia o distorsión de las imágenes.

Ante esta posibilidad, la Comunidad de Madrid ha activado un protocolo especial para los días 12 y 13 de agosto.

Todos los hospitales de la red contarán con guardias de oftalmología en urgencias para atender de forma inmediata cualquier caso de exposición solar no protegida.

Los servicios de Atención Primaria dispondrán además de un protocolo específico de derivación a oftalmología para quienes presenten síntomas en los días posteriores al eclipse.

La recomendación es clara: ante cualquier alteración visual tras la observación del fenómeno, por leve que parezca, acudir sin demora a urgencias y no esperar a que los síntomas empeoren.

El SUMMA 112 también estará reforzado para garantizar tiempos de respuesta en las zonas de mayor afluencia, especialmente en la franja de totalidad de la Sierra Norte y en municipios como Chinchón o Aranjuez.

El aviso de los oftalmólogos sobre las quemaduras

Los oftalmólogos explican que lo normal es no sentir dolor cuando miramos al sol directamente sin protección. Sin embargo, es muy importante acudir rápidamente a un médico porque los síntomas de daño en la retina pueden tardar horas en. manifestarse.

Los primeros síntomas que aparecen tras exponernos al sol son la aparición de una mancha negra o gris en el centro de la vista, visión borrosa o una alteración del color. Otro síntoma común es la molestia y sensibilidad ante la luz ambiental común y dolores de cabeza frontales.