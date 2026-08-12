Los oftalmólogos expertos coinciden sobre el eclipse solar: «Aunque tengas las gafas adecuadas su uso debe ser de 20 a 25 segundos»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Estamos a escasas horas de vivir en España un eclipse solar total. Un fenómeno que no sucedía en España desde hace más de un siglo, y que tiene a cientos de miles de personas expectantes. Todo el mundo que no quiere perderse este momento debe adquirir sus gafas homologadas para proteger su visión, aunque los expertos avisan de que «aunque tengas las gafas adecuadas, su uso debe ser de 20 a 25 segundos».

Una recomendación de cara a proteger nuestra vista y no sufrir daños por exponer nuestra retina a los rayos del sol. Daños que son irreversibles, y que pueden provocar ceguera permanente para toda la vida. Algunas personas que han sufrido esto recomiendan «no mirar el eclipse, aunque sea con gafas».

¿Por qué no se debe mirar tanto tiempo el eclipse?

La duración total de la oscuridad no superará los dos minutos. 120 segundos que pueden causarle daño a nuestra retina aunque tengamos las gafas puesta. Esto se debe a que, aunque tengamos un filtro delante, nuestra retina no está acostumbrada a mirar el Sol durante tanto tiempo, lo que le puede causar daños severos. La doctora Henar Heras, oftalmóloga del Hospital Universitario de Navarra, asegura que «debemos extremar las precauciones, aunque llevemos gafas».

Otra de las recomendaciones que recuerda la doctora es la de que una persona «no puede estar mirando al Sol un minuto, sino que su uso debe remitirse a unos 20 o 25 segundos, intercalándose con descansos de otros 15 segundos». Cabe destacar que esta acción de mirar al eclipse guarda más riesgo en las zonas donde la Luna no tapará el 100%, ya que si no, nos exponemos a una mayor exposición a los rayos del sol, aumentando el riesgo de ceguera.

Cómo se debe ver el eclipse solar de 2026

Para conseguir apreciar este fenómeno con seguridad y de la forma correcta, es necesario seguir esta serie de recomendaciones para evitar causarnos problemas graves en la vista y conseguir apreciarlo en su totalidad. Como ya hemos remarcado, es importante acceder a un lugar despejado, sin nubes y donde poder observar el cielo con claridad y libre de contaminación.

Asimismo, es imprescindible adquirir unas gafas específicas para ver el eclipse sin dañar nuestra visión. Los expertos avisan que mirar el eclipse sin la protección adecuada podría causar problemas graves en la vista. Sin embargo, esto no nos asegura estar protegidos al 100%, por lo que la doctora insta a ponerse las gafas antes de mirar al Sol y retirarse mirando siempre hacia abajo».