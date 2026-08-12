En 2024 en EEUU se dispararon las búsquedas en Google de la pregunta ‘por qué me duelen los ojos’ tras el eclipse solar

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El 8 de abril de 2024, millones de personas en Estados Unidos, México y Canadá fueron testigos de un eclipse total de sol. Algunas ciudades como Austin, Dallas, Cleveland y Buffalo fueron algunas de las ciudades estadounidenses en las que hubo mayor visibilidad de este fenómeno. Sin embargo, muchos se quedaron con algo más que un recuerdo.

A pesar de las múltiples advertencias de los expertos acerca de los riesgos de mirar el eclipse sin protección, muchas optaron por intentarlo de esta manera. Horas después del fenómeno, se reportaron muchas búsquedas relacionadas con el dolor en los ojos. Algunos términos como «Por qué me duelen los ojos», «dolor de ojos después del eclipse», «ojos secos después del eclipse», «ardor de ojos después del eclipse» y «queratitis solar» se dispararon un 400% en Estados Unidos, según los datos de Google Trends.

Esto evidencia la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos para fenómenos tan singulares como un eclipse solar mediante varios medios de comunicación, se indicó que para apreciar este evento había que hacerlo con gafas certificadas para la protección ocular.

Daño en los ojos

Según los especialistas, mirar al sol directamente, aunque sea por un corto periodo de tiempo, puede causar daño en la retina de forma permanente si no se tiene la protección adecuada. «Inclusive puede causar pérdida total de la vista, conocida como retinopatía solar», asegura la Academia Americana de Oftalmología.

“Hay solo una forma segura de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no: a través de filtros solares especiales para ese propósito; estos filtros solares se utilizan en los anteojos para eclipses o en visores solares manuales. Deben cumplir las normas mundiales altamente específicas conocidas como ISO 12312-2”, indica. El organismo añade que las gafas de sol comunes, aunque sean muy oscuras, así como filtros caseros, no son seguros para ver el eclipse.