Científicos analizan el meteorito que impactó contra una casa: su composición podría ser única en la Tierra

La composición de este meteorito que impactó contra una casa podría ser única en la Tierra, los científicos analizan este objeto que puede cambiarlo todo. Los expertos de la NASA no sólo están pendientes del espacio exterior, sino también el interior. De todos esos objetos que acaban impactando contra la Tierra y lo hacen de tal forma que nos obligan a estar muy pendientes de estos cambios que tenemos por delante. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un universo que parece que nos manda algún que otro mensaje.

No nos hemos movido de la Tierra, pero quizás no haga falta hacerlo para conocer un poco mejor lo que nos depara un universo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de conocer un poco mejor lo que podría pasar en breve, en estos días en los que quizás tendremos que visualizar un cambio de ciclo destacado. Una novedad que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar y que ha sido descubierta de forma casual con un meteorito que ha impactado en una casa.

Su composición podría ser única en la Tierra

La realidad es que estamos ante una serie de procesos que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que quizás hasta el momento desconocíamos y pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este futuro en el que queremos llegar hasta un universo que nos manda algún que otro elemento fundamental.

Estos meteoritos que no dejan de llegar a nuestro planeta, aunque no los veamos, las posibilidades de caer en una casa son escasas, aunque no imposibles. Lo hemos visto en este reciente descubrimiento que realmente nos puede cambiar por completo la visión del espacio exterior.

La llegada de estos objetos que en su mayoría acaban desintegrados contra el exterior del planeta, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no sabíamos. Este cambio de tendencia que tenemos por delante acabará marcando un antes y un después. En un estudio del interior del planeta que puede darnos alguna que otra sorpresa.

Científicos analizan el meteorito que impactó contra una casa

Impactó contra una casa un meteorito que nos aportó unos datos realmente sorprendentes. En la composición de este objeto interestelar hemos podido descubrir una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Los expertos de Science Vie nos explican en un reciente artículo: «Un equipo internacional dirigido por el Instituto SETI de California ha identificado aminoácidos de origen estrictamente extraterrestre en el meteorito Hillsborough. Esta piedra espacial de 1,35 kilos golpeó una casa en Nueva Jersey el 16 de julio de 2024. El fragmento pertenece a una categoría rara, capaz de conservar la memoria química del sistema solar primitivo. Por lo tanto, los investigadores lo ven como una pieza clave para comprender cómo la materia orgánica pudo llegar a nuestro planeta».

Siguiendo con la misma explicación: «Ese día, una bola de fuego diurno atravesó el cielo justo al sur de la Estatua de la Libertad. Sin embargo, el fenómeno provocó una onda de choque que sentieron decenas de habitantes de Nueva York y Nueva Jersey. El bloque inicial medía aproximadamente el tamaño de una maleta grande. Iba a 32.000 kilómetros por hora cuando entró en la atmósfera. El radar Doppler del aeropuerto de Newark detectó entonces una nube de fragmentos que caían desde Staten Island hacia Nueva Jersey. Sin embargo, solo les llegó una pieza, porque perforó el techo de un pabellón en Hillsborough. Los propietarios, alertados por el estruendo, encontraron materia negra esparcida sobre su cama. Inmediatamente taparon la brecha antes de que llegara la lluvia prevista para la noche.

Esta rápida reacción evitó la contaminación de la piedra, muy porosa y ávida de humedad. Así, los residentes recogieron cada fragmento con guantes desechables y aluminio, y luego almacenaron el polvo en frascos de vidrio estériles. La masa recuperada alcanza 1,35 kilos. Esta es la segunda caída observada de un meteorito clasificado como CM1/2, después de la de Kolang en Indonesia en 2020».

El interior de este meteorito esconde un secreto a voces: «Los análisis han revelado una paleta de moléculas orgánicas raramente vistas. Además, según Science Advances, la mayoría de los aminoácidos del fragmento no existen o existen poco en la biología terrestre. Además, contiene un 1,8 % de carbono y un 0,07 % de nitrógeno. Se añaden compuestos hidratados y trazas de sodio.

Este sodio proviene de salmueras heladas atrapadas en el asteroide padre. Sin embargo, esta evaporación dejó minerales capaces de formar moléculas cruciales para la vida. Los investigadores observan por primera vez este proceso en una condrita carbonosa de tipo CM. La diversidad de aminoácidos incluso supera la de las muestras reportadas de los asteroides Bennu y Ryugu».