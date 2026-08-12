Roberto Brasero y los científicos coinciden: «Los eclipses se acabarán algún día porque la Luna se va apartando de la Tierra»

España se prepara este miércoles para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares: un eclipse total de Sol que atravesará buena parte de la península ibérica. Millones de personas podrán observar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y oculta durante unos instantes el disco solar.

El fenómeno permitirá disfrutar de una de las particularidades más llamativas de la astronomía: durante la totalidad, la Luna consigue cubrir por completo al Sol pese a ser un cuerpo unas 400 veces más pequeño. La explicación está en una extraordinaria coincidencia: el Sol se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, por lo que ambos presentan un tamaño aparente muy similar vistos desde nuestro planeta.

Sin embargo, esta coincidencia no será eterna. Como ha explicado el meteorólogo Roberto Brasero, la Luna se está alejando «progresivamente» de la Tierra y, dentro de cientos de millones de años, dejará de tener el tamaño aparente necesario para producir eclipses solares totales.

¿Por qué se acabarán los eclipses?

La Luna no permanece a una distancia fija de la Tierra. Su órbita está evolucionando lentamente debido, principalmente, a las interacciones de marea entre ambos cuerpos.

Actualmente, la distancia entre la Tierra y la Luna aumenta aproximadamente 3,8 centímetros al año. Es una cantidad prácticamente imperceptible para cualquier persona, pero el efecto acumulado durante cientos de millones de años modifica de manera significativa la configuración del sistema Tierra-Luna.

La razón está relacionada con las mareas. La gravedad de la Luna provoca el movimiento de los océanos terrestres y, al mismo tiempo, la rotación de la Tierra y la órbita lunar producen una transferencia gradual de energía y momento angular.

Como consecuencia, la rotación terrestre se ralentiza poco a poco, mientras que la Luna obtiene energía orbital y se aleja lentamente de nuestro planeta. Esto significa que la Luna, vista desde la superficie terrestre, va reduciendo progresivamente su tamaño aparente.