La NASA encuentra una señal nunca vista en Marte: los científicos estudian si podría ser una huella de vida antigua

Los científicos estudian si podría ser una huella de vida antigua lo que han encontrado la NASA en Marte, una señal nunca vista. Viajar a un planeta lejano es ya es una realidad, no hemos pisado físicamente este lugar, pero podemos trasladar una tecnología capaz de analizarlo y empezar a darnos algunas novedades que pueden ser claves. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de un descubrimiento que lo cambiará todo.

Poder trasladar la última tecnología a esta parte del sistema solar nos ha permitido mirar con unos nuevos ojos un lugar al que no hemos llegado físicamente. Lo que nos espera es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una forma que deberemos conocer un poco mejor qué puede esperarnos. Hay una señal que desconcierta a la NASA y a todos los expertos y lo ha hecho de tal forma que nos ha dado alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Los científicos estudian si podría ser una huella de vida antigua

Una huella de vida antigua podría haber sido descubierta en Marte. La realidad es que no ha encontrado vida, tal y como la conocemos en este planeta, sino más bien, hemos sido testigos de una serie de cambios que han llegado a medida que hemos sabido más de este lugar.

Analizar poco a poco lo que podría pasar en este planeta, es algo que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de ver un cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera tenido en consideración, es hora de saber qué cambios nos estarán esperando en estos días que tenemos por delante.

Son días de ver un poco mejor qué es lo que puede pasar en este punto en el que podremos ir viendo una nueva vida alzarse. No tal y como la conocemos, pero sí señales de que hace unos años, quizás hubo vida en este planeta que hoy en día está deshabitado.

La combinación de elementos que se produce en la Tierra, no es la misma que tenemos en Marte, aunque podría convertirse en un descubrimiento que lo cambia todo este detalle que desconcierta a la ciencia.

La NASA encuentra una señal nunca vista en Marte

Una señal nunca vista en Marte ha llegado y se convierte en un punto importante de la NASA. En estos días en los que realmente puede ser la antesala de algo más. Con la mirada puesta a este descubrimiento que puede no ser casual o natural, sino del todo intencionado.

Tal y como nos explican desde la revista especializada Space: «El rover Perseverance de la NASA ha estado ocupado recogiendo trozos de Marte: núcleos de roca del tamaño de palos de tiza, grupos de fragmentos rotos no más grandes que gomas de borrar de lápiz e incluso granos de polvo lo suficientemente finos como para sentarse en la punta de una aguja. Ahora, los científicos se están preparando para el siguiente paso: catalogar estas muestras antes de potencialmente traerlas a casa con el programa Mars Sample Return de la NASA. Mientras la NASA todavía está sopesando sus opciones para traer esas preciosas partes del Planeta Rojo a casa, los científicos han documentado en un estudio reciente lo que saben hasta ahora sobre las primeras muestras de suelo, regolito y sedimentos sueltos recogidos por el rover Perseverance. Los investigadores encontraron que las muestras de suelo de Perseverance contienen granos de tamaño milimétrico de al menos dos regiones diferentes en el Planeta Rojo que muestran signos de exposición pasada al agua y posibles condiciones habitables. Aunque los datos parecen prometedores, el equipo no podrá confirmar si hay algún rastro de vida microbiana presente hasta que las muestras estén de vuelta en la Tierra».

Siguiendo con la misma explicación: «Nuevos datos del rover Perseverance de la NASA han revelado carbono complejo en dos barros marcianos encontrados en el cráter Jezero de Marte, el mismo lugar donde se han encontrado evidencias previas de posible vida antigua. Los científicos piensan que este carbono complejo macromolecular (es decir, grande) podría contener evidencia de que la antigua vida microbiana alguna vez existió en el mismo material sedimentario, según un nuevo artículo que describe estas observaciones. «Las mediciones de dos piedras de barro muestran cientos de detecciones orgánicas, lo que hace que esta sea la detección orgánica más robusta en el cráter Jezero», dice el periódico. Esto se produce poco después de la noticia del año pasado de que Perseverance encontró lo que ha sido apodado la evidencia más fuerte de posibles biofirmas, o indicios de vida, en Marte».