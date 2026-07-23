Indra gana 219 millones de euros hasta junio y aumenta un 30% sus ingresos

Indra ha registrado unas ganancias netas de 219 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 2,1% más que los 215 millones de euros del mismo periodo del curso anterior, según los resultados remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Asimismo, la empresa facturó 3.179 millones de euros en la primera mitad del año, lo que representa un aumento de casi el 30% en comparación con los 2.450 millones de euros que ingresó entre enero y junio de 2025.

En concreto, la compañía ha achacado este incremento del beneficio a la mejora operativa y el auge del sector Defensa.

Mientras que el EBITDA creció un 72%, situándose en 456 millones de euros, y el EBIT ascendió a 316 millones de euros, un 51% más. La rentabilidad operativa reflejó un margen EBIT del 9,9%, frente al 8,6% registrado en el primer semestre de 2025. Asimismo, la contratación neta del periodo creció un 58% para situarse en 5.010 millones de euros, elevando la cartera total de pedidos hasta los 20.533 millones de euros.

El área de Defensa aportó 973 millones de euros

En cuanto al desglose de los ingresos, el área de Defensa aportó 973 millones de euros (+103% interanual), la de Tráfico Aéreo sumó 300 millones (+16%), la de Movilidad agregó 175 millones de euros (+1,8%)) y Minsait volvió a ser el departamento con mayor facturación, dado que su cifra de negocio supuso el 48% del total del semestre, con 1.541 millones de euros (+2,6%).

El flujo de caja libre (FCF) del grupo alcanzó los 1.487 millones de euros en el periodo, frente a los 65 millones del primer semestre de 2025, un crecimiento impulsado principalmente por los anticipos de los Programas Especiales de Modernización. Al cierre de junio de 2026, el grupo contabilizó una caja neta positiva de 1.033 millones de euros, en contraste con la deuda neta de 583 millones de euros registrada al cierre de diciembre de 2025.

Además, en el transcurso del segundo trimestre, la compañía completó la venta del negocio de Business Process Outsourcing (BPO) y acordó la desinversión del 100% de Minsait Business Consulting (MBC). Con base en la evolución operativa del periodo, la sociedad reiteró sus objetivos financieros para la totalidad del ejercicio 2026, consistentes en superar los 7.000 millones de euros en ingresos en moneda local, obtener un EBIT reportado superior a 700 millones de euros y lograr un flujo de caja libre reportado por encima de los 375 millones de euros.