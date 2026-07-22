Muere el etarra Igor Uriarte a los 55 años en un accidente de bicicleta en Francia

El etarra Igor Uriarte de Bikuña ha muerto este miércoles a los 55 años en un accidente de bicicleta en Francia. Uriarte había sido condenado en el país galo por pertenencia a la banda terrorista ETA y ha fallecido tras sufrir un accidente entre las localidad de Itasu y Ezpeleta, en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos.

Los bomberos franceses han indicado que ningún otro vehículo participó en el accidente. Según han informado medios de comunicación del País Vasco, Uriarte había salido a realizar una ruta en bici cuando ha sufrido el accidente. Su entorno cercano comunicó su muerte a la emisora Euskal Irratia.

Uriarte residía desde 2019 en Urruña, donde trabajaba como jardinero. El etarra fue detenido por las autoridades francesas en mayo de 2013 durante una operación con las fuerzas de seguridad de España contra la infraestructura logística de ETA.

La investigación policial lo situó en ese entonces como miembro del aparato logístico de la banda terrorista. Uriarte desarrollaba trabajos relacionados con la custodia de arsenales, la falsificación de documentación y el robo de vehículos que usaba la organización.

La Justicia de Francia condenó al etarra por pertenencia ETA, por el delito de asociación de malhechores con fines terroristas. El tribunal también condenó al resto del grupo que formaba parte del aparato logístico por receptación de efectos robados en banda organizada vinculada a la actividad de ETA.