Ésta es la casa que Zapatero vendió a ‘Julito’ siendo presidente y que firmaron ante notario en La Moncloa

OKDIARIO publica las imágenes de la casa que José Luis Rodríguez Zapatero le vendió a Julio Martínez Martínez, conocido como Julito en su entorno, cuando era presidente en La Moncloa. Se trata de un chalet de vacaciones adosado y ubicado en la urbanización Mirador de Vera en Almería.

Julio Martínez Martínez conoció a Rodríguez Zapatero en La Moncloa. El empresario acudió hasta el Complejo Presidencial en el año 2011 acompañado de un notario para comprarle una casa al entonces presidente del Gobierno. Los dos tenían en común a su amigo Javier de Paz, que les puso en contacto, puesto que Julito se dedicaba a comprar propiedades por España para poner en marcha sus negocios.

Zapatero había comprado en 2007 un chalet en Vera para pasar las vacaciones de verano. Los vecinos recuerdan que era frecuente ver por allí al presidente junto a su mujer, Sonsoles Espinosa, y las dos hijas del matrimonio, que por aquel entonces eran muy pequeñas.

La familia Zapatero pasaba allí los periodos estivales hasta que decidieron trasladar su residencia de vacaciones a Lanzarote. Fuentes conocedoras de la propiedad de Vera aseguran que no se trata de un complejo lujoso o de millonarios, por lo que Zapatero quiso irse de esa casa y adquirir una villa de lujo en la isla canaria muy similar al Palacio de La Mareta, donde pasaba sus vacaciones siendo presidente.

Un chalet de 250 metros cuadrados

El chalet que unió a Zapatero y a Julito tiene 250 metros cuadrados distribuidos en una planta con terraza solárium arriba. La propiedad tiene seis dormitorios, cuatro baños y jardín privado con parcela por delante y por detrás.

La casa que Julito le compró a Zapatero se encuentra en una urbanización que tiene dos líneas de chalets de tres habitaciones, uno pegado a otro como el de Zapatero, y bloques de apartamentos de dos alturas de una o dos habitaciones. La urbanización cuenta, además, con dos piscinas y está ubicada a pocos metros de la playa.

Las fotografías de la casa publicadas por OKDIARIO muestran cómo está en la actualidad la vivienda. El chalet conserva su estilo mediterráneo con fachada en tonos amarillo albero y blanco. En las imágenes se aprecia la entrada principal, con puerta blanca y un porche solado con baldosas de barro cocido en color terracota, típicas de las construcciones del sur de España.

El jardín, visible en las fotos del interior de la parcela, combina césped natural bien cuidado con vegetación abundante. Destaca un gran árbol de copa frondosa que proporciona sombra a buena parte del espacio.

Las imágenes del perímetro exterior muestran un cerramiento de muro blanco liso, con una puerta lateral de lamas blancas que da acceso a la parcela desde la calle. La acera aparece limpia y ordenada, con alcorques de grava y farolas modernas, lo que sugiere una urbanización residencial tranquila.

En las fotos tomadas desde el exterior se observa la planta superior de la casa, que está ahora rematada con una barandilla de cristal y aluminio que delimita una terraza o solárium. También se distingue una pérgola de madera con cubierta, ideal para disfrutar de las vistas y del clima soleado que reflejan todas las imágenes.

Fue la sede social de empresas vinculadas a Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero quería deshacerse de su casa de Almería y encontró en Julio Martínez Martínez un perfecto comprador que tenía solvencia económica. Julito compró este chalet y posteriormente se lo vendió a su hermano Manuel Martínez, con el que también compartía negocios empresariales.

Los Martínez se hicieron con la que fuera la casa de vacaciones de Zapatero y en la misma domiciliaron empresas de la familia. La dirección de la casa de Vera les sirvió para poner allí la sede social de la compañía Voli Analítica, que percibió 99.000 euros de la aerolínea Plus Ultra en concepto de servicios de consultoría.

Julito ha desvelado que trabajaba para Plus Ultra bajo las directrices de Zapatero, que le ayudó a conseguir el rescate por parte de la SEPI para reflotar la compañía. El empresario Julio Martínez Martínez acabó vendiendo esta casa a otros propietarios que no van mucho a la urbanización.