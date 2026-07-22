Evacuado El Encinar del Alberche y confinado el municipio de Villa del Prado (Madrid) por un incendio en Almorox (Toledo)

La Comunidad de Madrid ha activado este miércoles en nivel 2 del Plan ante Incendios Forestales por el incendio forestal de Almorox (Toledo) declarado este miércoles. El fuego ha obligado a evacuar la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid), en el municipio madrileño de Villa del Prado, y a confinar la población del resto del municipio.

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha enviado un mensajes Es-Alert para informar de la evacuación de la urbanización y el confinamiento de Villa del Prado. Las autoridades han pedidos a los vecinos que permanezcan en el interior de sus viviendas hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ya había cortado previamente la carretera N403, en sentido Toledo, tras declararse el incendio en Almorox. También se ha cortado la circulación de la M507 en sentido Navalcarnero. La Comunidad de Madrid activó el plan regional de incendios ante la cercanía del fuego.

Al menos 19 dotaciones de terrestres y aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales se han desplazado hasta la zona para trabajar en las tareas de extinción, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Bomberos forestales del Infocam también trabajan en la lucha contra las llamas y han movilizado al menos ocho medios terrestres y 27 efectivos.