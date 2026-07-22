Zapatero ofrece su primera entrevista desde su imputación en el programa de ‘Javierito’ este jueves

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dará su primera entrevista después de ser imputado este jueves, en el programa Mañaneros 360 de TVE, presentado por Javier Ruiz, apodado Javierito por el ex comisario José Villarejo, según ha informado la propia cadena. Zapatero está imputado por seis delitos: blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias (por el rescate de la aerolínea Plus Ultra) y contrabando y delito fiscal (por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho).

Esta será la primera entrevista del ex presidente después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo imputara y tras las declaraciones de su amigo y testaferro Julio Martínez Martínez, Julito, que le señaló por cuatro delitos que podrían llegar a sumar una pena máxima de 22 años de prisión.

El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ya tiene una relación previa con el presentador Javier Ruiz. Él y su secretaria personal, Gertru Alcazar, gestionaron a través de WhatsApp una cena con el periodista—apodado «Javierito» por su amigo el comisario jubilado José Villarejo— y Sarah Santaolalla, así como una entrevista para el medio digital El Plural en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según revelan conversaciones extraídas de dispositivos móviles y aportadas como prueba en una investigación judicial.

El juez Calama acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos». En su declaración, el ex presidente insistió en que no intervino para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. «No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra», aseguró.