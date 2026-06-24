Zapatero y su secretaria gestionaron una cena en casa de ‘Javierito’ Ruiz y Sarah Santaolalla

El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria personal, Gertru Alcazar, gestionaron a través de WhatsApp una cena con el periodista Javier Ruiz —apodado «Javierito» por su amigo el comisario jubilado José Villarejo— y Sarah Santaolalla, así como una entrevista para el medio digital El Plural en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según revelan conversaciones extraídas de dispositivos móviles y aportadas como prueba en una investigación judicial.

Los mensajes, fechados entre el 14 de abril y el 4 de mayo de 2026, desvelan la trastienda de la agenda del ex mandatario socialista y la labor de coordinación de su entorno más próximo.

El intercambio comienza el 14 de abril de 2026 a las 18:02 horas. Gertru envía al número identificado como «Jefe» —Zapatero— un mensaje en el que apunta: «Mañana cena con Ruiz y Santaolalla».

Minutos después, a las 18:02:39, concreta la propuesta: «Pues la hacemos en casa para que no moleste nadie… Mañana a las 21:00 en [dirección de la casa de Ruiz]. ¡Vente! Que estamos deseando verte». La respuesta del «jefe» es escueta: «Perfecto».

En el mismo intercambio, Gertru añade un apunte de carácter político: «Ruiz propone entrevista para próxima semana aprovechando aniversario de la retirada de las tropas de Irak. Mañana vemos si lo haces el miércoles o lo quieres acercar más a la campaña andaluza».

La referencia a la campaña andaluza y al aniversario de la retirada de las tropas de Irak —una de las decisiones más famosas del primer mandato de Zapatero, ejecutada en 2004 tras el atentado del 11-M— sugiere que la gestión mediática del ex presidente ha estado alineada con la agenda política del momento del PSOE.

Al día siguiente, 15 de abril, Gertru envía al Jefe la «Agenda semana 20 abril.pdf» y le recuerda: «Lo que estoy cerrando para próxima semana ¿ok?». En esa misma agenda, según los mensajes, figuran compromisos que incluyen reuniones con figuras relevantes del mundo político y empresarial.

Entre las propuestas de agenda que Gertru traslada al expresidente figura, con fecha posterior, un detallado listado de compromisos que incluye, entre otros, una reunión con el CEO para Europa de Huawei —prevista en el hotel AC Cuzco de Madrid tras una sesión de peluquería—, un desayuno en el Ateneo con la agrupación Robert Owen, y contactos con representantes de la consultoría Llorente y Cuenca.

La secretaria propone también un encuentro con quien identifica como «Nardi Suxo» o «Rafaela Romero» para aprovechar los huecos de la agenda.

Respecto a Javier Ruiz, Gertru señala en un mensaje: «Javier Ruiz -periodista: comida sería muy tarde por las horas del programa, si te parece le propongo cena tempranera a las 20,30h». La alusión a «las horas del programa» apunta a la actividad televisiva del periodista en el programa Mañaneros.

Entrevista para digital afín

La gestión de la entrevista para El Plural ha tenido, según los mensajes, un carácter especialmente prolijo. El 26 de abril, Gertru escribe al Jefe: «El Plural cuando digas. Y quizás deberíamos tener un detalle con El Intermedio y ofrecer nosotros que vayas». La mención a El Intermedio sugiere que la estrategia comunicativa del ex presidente contemplaba también una aparición en ese espacio.

Días después, el 3 de mayo de 2026 a las 19:54 horas, Gertru reenvía al «Jefe» un correo firmado por Chema Garrido, director de El Plural, en el que este confirma los detalles del encuentro: «Os confirmo que mañana tenemos cerrada entrevista con el presidente Zapatero en la sede del PSOE, en la calle Ferraz 70. Yo hablé personalmente con la dirección de prensa del partido, que están al corriente y encantados de poder ayudarnos».

Garrido añade que la idea es «grabar íntegramente la entrevista» y emitirla «el martes».

«Antes de grabarla», escribe el director, «cerraré los temas con José Luis Rodríguez Zapatero para que todo salga bien y él se sienta cómodo con todas las preguntas».

El 4 de mayo, el «Jefe» responde con un mensaje misceláneo que mezcla encargos domésticos —»Paracetamol 650, 2 cepillos bitis pequeños…»— con instrucciones sobre la agenda: «Como en la Dorada con Mansilla. Casi que Moratinos vaya a Ferraz 70, quiero ver a Rebeca también». Gertru replica: «Rebeca está en Cádiz, mantengo a Moratinos aquí o que cruce igualmente al 70».

Los mensajes, extraídos por la UDEF de la base de datos de WhatsApp instalada en el dispositivo de Gertru y del teléfono del «Jefe», han sido obtenidos mediante extracción forense y forman parte del sumario del caso Plus Ultra. La parsimonia con la que ambos interlocutores despachan asuntos de notable relevancia política —una entrevista pactada en la sede del partido, una cena con periodistas, reuniones con multinacionales— contrasta con la naturalidad doméstica del tono empleado.